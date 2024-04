27. apríl 2024 Zo Slovenska Ako sa správne zbaviť kliešťa? Odborníci VYVRACAJÚ jeden rozšírený MÝTUS Sezóna nebezpečných kliešťov je tu. Po návrate z prírody si preto skontrolujte svoje telo. Ak nájdete prisatého kliešťa, odstráňte ho čo najskôr.

Kliešťa prisatého na tele treba vytiahnuť čo najskôr. Po návrate z prírody by si ľudia preto mali bezprostredne skontrolovať celú pokožku. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Rozhoduje čas

„Kým na prenesenie baktérií, ktoré spôsobujú lymskú boreliózu, kliešť potrebuje byť prisatý aspoň 24 hodín, vírus kliešťovej encefalitídy sa môže preniesť do pár hodín po zaklieštení. Po návrate z pobytu v prírode alebo v blízkosti mestskej zelene je preto dôležité bezprostredne po návrate domov skontrolovať celú pokožku tela. Poriadne si prezrite najmä miesta ako podpazušie, slabiny, miesta pod kolenami a vlasatú časť hlavy,“ poznamenal.

Kliešťa odporučil úrad odstrániť pinzetou. Dôležité je podľa neho vybrať celé telo aj s hlavičkou.

Nemá sa naň kvapkať olej.

Takto sa ho zbavíte

„Vyťahujte ho plynulým kolmým ťahom smerom od kože, postupujte pomaly a bez točenia. Ak ho potrebujete z kože uvoľniť, opatrne ním zakývajte zo strany na stranu a opäť skúste plynulo ťahať smerom od kože,“ ozrejmili odborníci.

Ľudia by kliešťa po odstránení nemali mliaždiť prstami.

„Hoďte ho do WC misy a ihneď spláchnite, vyhoďte ho do koša v uzavretej nádobe/v uzavretom vrecúšku, prípadne kliešťa dôsledne znehybnite lepiacou páskou a takto ho vyhoďte do koša,“ odporučil ÚVZ.

Apeluje aj na dezinfikovanie pinzety a miesta prisatia. Ľuďom tiež radí, aby si mesiac po odstránení kliešťa všímali príznaky, ako sú horúčka, bolesť svalov, hlavy, kĺbov či opuch. „Ak sa vyskytnú, konzultujte svoj stav s vaším lekárom,“ uzavrel.

