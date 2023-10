Zdroj: TASR/Milan Drozd Ako sa VOLILO v Bratislavskom kraji? Čím ďalej od hlavného mesta, tým menej hlasov pre PS Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali len v Bratislavskom kraji, víťazom by sa stalo Progresívne Slovensko. Získalo by 31 percent hlasov, čiže skoro tretinu. Len v jednom okrese by vyhral Smer-SD. 2. október 2023 Politika

Zdroj: TASR/Milan Drozd

Oficiálne výsledky v nedeľu potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Poradie v kraji

PS by v BSK získalo 31 percent. Druhou najpreferovanejšou stranou v kraji bol Smer-SD, ktorý získal 18,54 percenta hlasov, na treťom mieste skončila SaS so ziskom 12,5 percenta hlasov. Hlasu-SD odovzdali voliči v Bratislavskom kraji 10,36 percenta hlasov. Poslednou stranou, ktorú by voliči hlasujúci v kraji s najväčším počtom obyvateľov posunuli do parlamentu, bolo OĽANO so ziskom 6,17 percenta.

Menej ako päť percent získali v Bratislavskom kraji KDH (4,9 percenta), Demokrati (4,43 percenta), SNS (4,31 percenta), Republika (3,14 percenta) i Sme rodina (1,78 percenta). Ďalšie kandidujúce subjekty získali menej ako jedno percento hlasov.

Výsledky v Bratislave

Voliči, hlasujúci v hlavnom meste Bratislava, preferovali najviac PS. Hnutie volilo 33,95 percenta z nich. Druhý Smer-SD získal 17,49 percenta hlasov. Treťou najčastejšie volenou stranou v Bratislave bola SaS, získala 13,78 percenta hlasov. Hlas-SD volilo 9,36 percenta voličov, OĽANO a priatelia 5,36 percenta.

Ostatné strany získali v Bratislave menej ako päť percent hlasov. KDH dosiahlo identický výsledok ako v rámci celého Bratislavského kraja – 4,9 percenta. Demokrati získali 4,58 a SNS 4,10 percenta.

Nad jedno percento sa v Bratislave dostali ešte Republika (2,66 percenta) a Sme rodina (1,49 percenta).

Výsledky v okresoch a obciach BSK

Progresívci mali prevahu aj napríklad v obciach Bratislavského piateho obvodu. To znamená, že dominovali aj v Rusovciach, Čunove a Jarovciach. V okrese Senec takisto vyhralo PS, ale v niektorých obciach už progresívcov predbehol Smer-SD. Keď to pomenujeme takpovediac ľudovo, čím ďalej od hlavného mesta, tým bolo voličov PS menej.

V obciach v tesnej blízkosti Bratislavy bolo PS na prvom mieste.

Zvíťazili v Ivanke pri Dunaji, Rovinke, Dunajskej Lužnej, Malinove, Bernolákove, Chorvátskom Grobe, vo Veľkom Bieli, v Novej Dedinke, v Moste pri Bratislave, v Zálesí, v Kalinkove aj v Hamuliakove. Dokonca aj v Hrubej Borši či Tomášove alebo v Reci a Boldogu. Rovnako aj priamo v Senci malo PS najviac voličov.

V dedinách ako Blatné, Igram, Nový Svet, Kaplna, či Čataj mal viac hlasov Smer-SD.

V Malackách inak

Okres Malacky bol jediným okresom v Bratislavskom kraji, kde PS nezvíťazilo. Tesne sa pred nich dostal Robert Fico so Smerom-SD s 23,95 percen­tami hlasov, kým progresívci mali 21,65 percent.

Smer-SD mal viac hlasov aj v týchto obciach: Gajary, Kostolište, Jakubov, Kuchyňa, Malé Leváre, Pernek, Plavecký Mikuláš, Rohožník, a Sološnica.

V Plaveckom Podhradí vyhral Hlas-SD.

Výsledky v okrese Pezinok

Aj v okrese Pezinok malo najviac hlasov PS, no v jednotlivých obciach mal Smer-SD navrch. V týchto dedinách zvíťazil s neveľkým náskokom: Báhoň, Budmerice, Častá, Dubová, Doľany, Jablonec, Píla, Šenkvice, Štefanová, Vinosady a Vištuk.

PS vyhralo v Pezinku, Modre, Viničnom, Svätom Jure, Limbachu a Slovenskom Grobe.

