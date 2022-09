Zdroj: pixabay.com Ako vyčistíte bazén bez použitia chémie? Letná sezóna je plná vyvádzania vo vode. Mali by ste radi čistý bazén, avšak chlóru a ďalšej chémii sa vyhýbate oblúkom? Našťastie existujú aj iné spôsoby, ako si poistiť priezračnú lagúnu priamo u seba na záhrade. 14. september 2022 Tlačové správy

14. september 2022 Tlačové správy Ako vyčistíte bazén bez použitia chémie? Letná sezóna je plná vyvádzania vo vode. Mali by ste radi čistý bazén, avšak chlóru a ďalšej chémii sa vyhýbate oblúkom? Našťastie existujú aj iné spôsoby, ako si poistiť priezračnú lagúnu priamo u seba na záhrade.

Zdroj: pixabay.com

Skôr ako začnete čistiť

Najdôležitejším krokom celého čistenia bazéna je proces filtrácie. Bez nej totiž bazén v žiadnom prípade dokonale nevyčistíte. Existujú dva spôsoby filtrácie, a to kartušová a piesková.

Kartušová filtrácia

Hlavnou časťou kartušovej filtrácie je kartušová vložka (výmenná filtračná vložka). Voda preteká cez papierový valec, ktorý zachytáva nečistoty. Valec je potrebné prepláchnuť niekoľkokrát za týždeň pod prúdom čistej vody. Na dosiahnutie najlepšej kvality vody kartušu niekoľkokrát za sezónu vymeňte. Kartušová filtrácia je vhodná pre menšie bazény do 8 m³.

Piesková filtrácia

Piesková filtrácia čistí vodu cez pieskovú kremičitú náplň. Jej hlavným plusom je minimálna údržba. Piesok vo filtrácii sa mení raz za rok alebo za dva. Piesková filtrácia sa využíva pri bazénoch s väčšími rozmermi.

Nasleduje čistenie

Na chlór zabudnite, existujú iné látky, ktorými je možné bazén vyčistiť.

Vitamín C (kyselina L-askorbová)

Vitamín C poznáme skôr ako doplnok stravy, ale pozor – zaistí zdravie aj vášmu bazénu. Do bazéna s klasickou záhradnou veľkosťou nasypte 200–250 gramov sypkého vitamínu C a poriadne premiešajte. Ten takmer okamžite premení zakalený zelený žabinec na priezračnú a čistú vodu. Navyše úplne bez vedľajších účinkov pre ľudské zdravie.

Soľ

Slaná voda v bazénoch je trendom posledných rokov, a to právom. Soľ vo vode nezapácha, dezinfikuje ju a oproti chlórovanej vode nedráždi oči. Môžete si kúpiť aj špeciálne bazénové soli s prímesou ďalších látok alebo si kľudne vystačíte s kuchynskou soľou. Soľ sa vo vode premení na prírodný chlór, čím zničí všetky vírusy, baktérie a riasy. Na 1 m³ budete potrebovať 4–5 kilogramov soli.

Modrá skalica

Modrá skalica (síran meďnatý) je zlúčenina, ktorá vďaka obsiahnutej medi, účinne bojuje proti machom, lišajníkom a riasam. Pravidelne, raz za dva týždne, používajte skalicu v množstve približne 5 gramov na 1 m³. Skalicu nesypte priamo do bazéna, ale vytvorte si v kýbliku s vodou roztok. Následne zapnite filtráciu a nechajte poriadne premiešať.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: mastersport.sk