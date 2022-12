Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , TASR/Martin Baumann AKTUÁLNE: Napätie o páde vlády Eduarda Hegera POKRAČUJE! Poslanci si dali ďalší ČAS Rozhodnuté stále nie je! Poslanci Národnej rady SR dnes mali hlasovať za pád vlády Eduarda Hegera (OĽANO). Dnes o 12:30 Politika

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , TASR/Martin Baumann

Nejasný výsledok do posledných minút! O odvolávaní vlády Eduarda Hegera začal parlament rokovať už vo štvrtok minulý týždeň, dnes o 11.00 h sa uskutočnilo hlasovanie. Avšak poslanci Národnej rady (NR) SR si najprv odsúhlasili 30-minútovú prestávku na poradu klubov pred hlasovaním o osude vlády.

Hlasovanie o nedôvere vláde potom odložili na štvrtok o 17:00. hodine. Odhlasovalo to 77 poslancov. Pád vlády bol dnes pomerne pravdepodobný.

Poslanci o tom rozhodli, keď odsúhlasili procedurálny návrh predsedu poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša. Odôvodnil to potrebou vytvoriť priestor na rokovania o riešení vzniknutej krízy vrátane možnosti volieb.

Ako hlasovali

Presunutie hlasovania podporili poslanci OĽANO, Sme rodina vrátane Martina Borguľu, ktorý avizoval podporu pádu vlády a odchod z klubu.

Okrem toho presun termínu podporili aj nezaradení poslanci zo strany Za ľudí i Martin Čepček, Katarína Hatráková, Miroslav Kollár, Ján Mičovský, Martin Klus či poslanci okolo Tomáša Tarabu. Klub Smeru-SD bol proti, rovnako tak poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD a Ján Krošlák, ktorý avizoval podobný postup ako Borguľa. Strana SaS sa zdržala.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po schválení návrhu prerušil aktuálne rokovanie až do termínu hlasovania.

O osude vlády sa malo pôvodne hlasovať v utorok o 11.00 h. Návrh na vyslovenie nedôvery kabinetu Eduarda Hegera (OĽANO) predložila opozičná SaS, pod zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Postoj SaS

Líder SaS Richard Sulík v pléne počas diskusie uviedol, že si vie po páde vlády predstaviť jej riadnu a zmysluplnú rekonštrukciu. V takom prípade by SaS kabinet podporila, no nebola by jeho súčasťou.

Hovoril aj o možnosti predčasných volieb či úradníckej vlády. V pléne vystúpili aj viacerí členovia vlády a premiér. Návrh SaS odmietali. Liberálov vyzvali, aby urobili krok späť. Argumentovali zachovaním demokratickej vlády a upozorňovali na riziká návratu Smeru-SD a Hlasu-SD.

Poslanci SaS, Smeru-SD aj nezaradení z Hlasu-SD avizovali podporu návrhu. Za chceli hlasovať aj koaliční poslanci zo Sme rodina Martin Borguľa a Ján Krošlák. Rovnaký postoj zaujali aj nezaradení poslanci Tomáš Valášek či Slavěna Vorobelová.

Rozhodujúce hlasy

Niekoľko hodín pred začiatkom hlasovania bol výsledok stále nejasný a čakalo sa na vyjadrenie rozhodujúcich poslancov. Tými boli nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Slavěna Vorobelová, ktorá ráno zverejnila, že bude hlasovať za pád vlády. Oznámila to v stanovisku pre médiá.

„Budem hlasovať za Slovensko a slovenský národ. Uvedomujem si vážnosť situácie, uvedomujem si, že predčasné voľby v dohľadnom čase nebudú, uvedomujem si aj všetky riziká, ktoré by vyplývali z prípadného pádu Hegerovej vlády, a uvedomujem si aj to, že tento marazmus sa musí čo možno najskôr skončiť,“ skonštatovala poslankyňa.

Ján Krošlák (Sme rodina) rovnako priznal na poslednú chvíľu, že bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Tvrdí, že vláda Eduarda Hegera (OĽANO) tu nikdy nebola a riadi ju líder OĽANO Igor Matovič.

Zároveň ohlásil vystúpenie z klubu Sme rodina. Rovnako oznámil odchod z klubu Sme rodina aj Martin Borguľa, ktorý rovnako oznámil, že bude hlasovať za pád vlády.

„Dnes nebudem hlasovať za návrat mafie a koniec demokracie, ale za odchod sekty, ktorá spôsobila chaos a teror v tejto krajine,“ napísal Krošlák na sociálnej sieti.

Borguľa sa pred utorkovým hlasovaním o páde vlády rozhodol vystúpiť z poslaneckého klubu Sme rodina. Poslanec vysvetlil, že bude hlasovať za pád vlády, ak minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) neodíde zo svojej stoličky alebo nebude odvolaný. Borguľa tiež na sociálnej sieti napísal, že nikto ho neťahá do iného poslaneckého klubu ani žiaden iný nehľadá.

