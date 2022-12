Zdroj: TASR/Martin Baumann Hlas trvá na páde vlády: Bol by to najkrajší vianočný darček Slovákom, tvrdí Pellegrini Pád súčasnej vlády by dal podľa Petra Pellegriniho Slovákom nádej na lepšiu budúcnosť. Skritizoval aj Hegerovo vyjadrenie, že vládny kabinet nemá žiadne kauzy. 11. december 2022 Politika

11. december 2022 Politika Hlas trvá na páde vlády: Bol by to najkrajší vianočný darček Slovákom, tvrdí Pellegrini Pád súčasnej vlády by dal podľa Petra Pellegriniho Slovákom nádej na lepšiu budúcnosť. Skritizoval aj Hegerovo vyjadrenie, že vládny kabinet nemá žiadne kauzy.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Mimoparlamentná strana Hlas-SD trvá na páde súčasnej vlády Eduarda Hegera (OĽANO). Vyplýva to z vyjadrenia jej predsedu Petra Pellegriniho. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Vianočný darček

„Bol by to ten najkrajší vianočný darček všetkým ľuďom na Slovensku. Dal by im totiž nádej na lepšiu budúcnosť – a tá sa nedá kúpiť ani zaplatiť,“ skonštatoval Pellegrini.

Skritizoval Matoviča

Skritizoval Hegerovo vyjadrenie, že súčasný vládny kabinet nemá kauzy. „Vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera majú, naopak, káuz toľko, že ľudia ich začali považovať za niečo samozrejmé,“ podotkol.

Poukázal napríklad na plošné testovanie, pri ktorom sa podľa neho nezmyselne rozhádzali milióny eur.

Pellegrini poukázal na to, že premiér zdôrazňuje potrebu stability na Slovensku, no zároveň ju chce zabezpečovať s Igorom Matovičom (OĽANO). „Jeho politickým programom je 12 rokov len deštrukcia, šírenie nenávisti a rozoštvávanie národa,“ dodal.

