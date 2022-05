6 Galéria Foto: Nina Strakošová Amos Jordán prehovoril o SuperStar: Na spevákovu NOVINKU reagovali Mareš aj Bagárová Mladý spevák v rozhovore prezradil nielen to, ako vnímal účinkovanie v známej šou. Predstavil aj svoje dve najnovšie skladby. 8. máj 2022 Jakub Forgács Magazín Lifestyle

8. máj 2022 Jakub Forgács Magazín Lifestyle Amos Jordán prehovoril o SuperStar: Na spevákovu NOVINKU reagovali Mareš aj Bagárová Mladý spevák v rozhovore prezradil nielen to, ako vnímal účinkovanie v známej šou. Predstavil aj svoje dve najnovšie skladby.

6 Galéria Foto: Nina Strakošová

Amos Jordan Dragošek (27) je rodák z Banskej Bystrice, ktorý sa dostal do povedomia verejnosti hlavne svojou účasťou v siedmej sérii Česko Slovenská SuperStar. Mladý umelec aktuálne žije v Bratislave a naplno sa venuje hudbe a hudobnej produkcii, popri ďalších projektoch, ktoré s hudbou nesúvisia. Vyspovedali sme ho preto v rozhovore.

V rozhovore s Amosom Jordánom sa dozviete aj to:

ako vnímal účinkovanie v televíznej šou

ako začal spolupracovať so známym americkým producentom

čo prezradil o svojich nových skladbách

kto je jeho najväčšou láskou

Odkedy sa venuješ hudbe a kto ťa k nej vlastne priviedol?

Už od nepamäti. Priviedla ma k nej moja rodina, ktorá je muzikantská a tempo a tón im kolujú v krvi. Najskôr krúžky a ZUŠ, potom cirkevné predstavenia, neskôr ulica a nakoniec som začal vystupovať po baroch a na rôznych podujatiach.

Takže si mal koncertné skúsenosti už aj pred SuperStar?

Pred menším publikom áno, ale pred 50-tisícovým som ešte nehral, takže verím, že sa toho dožijem.

Ako sa odvtedy zmenil tvoj život? Pomohlo ti toto rozhodnutie odštartovať kariéru?

SuperStar je viac reality šou ako talentová súťaž.

Takže sa tam prizeralo aj na iné faktory. To som ale aj očakával, a preto mi išlo hlavne o to, aby som sa zviditeľnil. A to sa mi aj podarilo.

Už hneď po odvysielaní kastingového kola ma začali sledovať tisíce ľudí a začali ma pozývať na rôzne akcie. Takže misia bola splnená. Hudbou som sa živil ale už aj predtým, takže sa nedá hovoriť o nejakom štarte. Ten už dávno bol a SuperStar bol len kanál, ktorý ma mal posunúť ďalej. Zvyšok však stojí iba na mne a na tom, koľko úsilia do toho vynaložím. A toho som si plne vedomý.

