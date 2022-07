Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , TASR/Martin Baumann ANKETA: Čo bude s koalíciou? Politológovia už hovoria o jej ROZPADE a predčasných voľbách! Hnutie OĽANO naďalej stojí za ministrom financií Igorom Matovičom a odmieta jeho odstúpenie. 8. júl 2022 Správy Politika

8. júl 2022 Správy Politika ANKETA: Čo bude s koalíciou? Politológovia už hovoria o jej ROZPADE a predčasných voľbách! Hnutie OĽANO naďalej stojí za ministrom financií Igorom Matovičom a odmieta jeho odstúpenie.

SaS v stredu (6. 7.) vypovedala koaličnú zmluvu a žiada odchod Matoviča z vlády. Novú zmluvu očakáva do konca augusta. Ak nedôjde k naplneniu požiadaviek strany, jej ministri podajú demisiu. OĽANO už predtým avizovalo, že odchod Matoviča odmieta.

Stoja za Matovičom

OĽANO vopred komunikovalo, že nepristúpi na akékoľvek ultimatívne požiadavky strany SaS a Igor Matovič zostane ministrom financií.

„Napriek tomu sa v SaS rozhodli položiť nereálne požiadavky na stôl,“ oznámilo OĽANO v reakcii.

Podľa hnutia nejde o úprimnú snahu sa dohodnúť, ale len o hľadanie zámienky na vopred naplánovaný odchod z vlády. „Naše stanovisko zostáva a zostane nemenné. Zároveň veríme, že strana SaS od svojho plánu povaliť ďalšiu vládu k 1. septembru nakoniec pre dobro demokratického Slovenska ustúpi,“ uviedlo hnutie.

Budú predčasné voľby?

Koalícia jednoznačne smeruje k rozpadu, skôr či neskôr budú predčasné voľby, myslí si politologička Darina Malová z Univerzity Komenského v Bratislave. Uviedla to pre TASR v súvislosti s vypovedaním koaličnej zmluvy stranou SaS.

„Je to jasné ultimátum, zdá sa že strana SaS jednoznačne vyhodnotila situáciu v koalícii a odmieta pokračovať v neustálych sporoch s Igorom Matovičom,“ uviedla Malová.

Politologička si myslí, že pre SaS je momentálne výhodnejšie z koalície odísť. „Je to Richard Sulík, kto má dobre rozdané karty aj v prípade predčasných volieb,“ poznamenala Malová.

Považuje za málo pravdepodobné, že by sa premiérovi Eduardovi Hegerovi podarilo presvedčiť Igora Matoviča (obaja OĽANO), aby odišiel z postu ministra, čo je jednou z požiadaviek strany SaS.

„Aj keby k tomu prišlo, možno predpokladať, že Matovič začne okamžite organizovať volebnú kampaň z poslaneckých lavíc,“ uviedla politologička.

Vláda v trojkoalícii by podľa nej nemala dlhé trvanie, lebo všetky koaličné politické strany by sa postupne sústredili na predčasné voľby ako na riešenie, ktoré by minimalizovalo straty. „Napokon aj predseda Sme rodina pripúšťa predčasné voľby ako východisko zo súčasnej krízy,“ uviedla Malová.

Môžu to ustáť

Či sa vládna koalícia rozpadne alebo nie, bude výsledkom dohody medzi ministrom financií Igorom Matovičom a premiérom Eduardom Hegerom (obaja OĽANO). Pre TASR to uviedol politológ Samuel Spáč z Univerzity Komenského v Bratislave.

„Je možné, že by to koalícia ustála. Myslím si, že požiadavka SaS je jasná a zrozumiteľná. Otázkou je len, či ju bude Igor Matovič alebo celé hnutie OĽANO ochotné akceptovať,“ uviedol Spáč.

Ak by premiér chcel zachovať štvorkoalíciu, musí podľa Spáča nejakým spôsobom vyhovieť strane SaS, ktorá podľa neho nemá záujem o iné ústupky ako odvolanie Matoviča.

„Matovič je predseda tej politickej strany, za ktorú je v pozícii predsedu vlády aj Heger, čiže jeho možnosti môžu byť limitované. Formálne však možnosť odvolať Matoviča má,“ vysvetlil politológ.

V prípade menšinovej vlády majú podľa neho iné politické strany relatívne malú motiváciu ju podporiť. „Nemyslím si, že napríklad poslanci zo strany Hlas-SD alebo Smer-SD by v tomto momente mali motiváciu byť podporou pre menšinovú vládu. Pre nich je omnoho rozumnejšie vyjsť v ústrety predčasným voľbám,“ dodal politológ.

