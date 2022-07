Sme rodina: Ak sa Matovič a Sulík nevedia dohodnúť, my sa predčasným voľbám NEBRÁNIME!

Hnutie Sme rodina sa nebráni predčasným voľbám, ak nedôjde k dohode medzi lídrami koaličných strán SaS a OĽANO.

„Reálna možnosť je buď pokračovať vo vláde, ktorá prijíma veci, ktoré pomáhajú ľuďom, (…) alebo, ak sa nedokáže Igor Matovič (OĽANO) s Richardom Sulíkom (SaS) dohodnúť, tak sa dohodnime na predčasných voľbách. My sa im vôbec nebránime,“ vyhlásil Krajniak s tým, že rozhodnutie o ďalšom postupe nie je na hnutí Sme rodina.

„Bielymi figúrkami ťahá premiér, my si počkáme, ako sa to uzavrie, ale nebudeme sa do toho zapájať,“ skonštatoval. Reformu koaličných rád, ktorú im predstavil premiér Eduard Heger (OĽANO), podľa neho nepotrebujú.