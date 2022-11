Zdroj: TASR/Roman Hanc Autodopravcovia ukončili blokádu hraníc: Kedy ju ZOPAKUJÚ? Česká strana prisľúbila slovenským autodopravcom, že sa na hraniciach už nebudú tvoriť kolóny kamiónov. 7. november 2022 Zo Slovenska

Pre TASR to uviedol Stanislav Skala z Únie autodopravcov Slovenska (UNAS). V pondelok od polnoci do zhruba 05.00 h dopravcovia blokovali hraničný priechod na diaľnici D2 Brodské – Lanžhot. Vyzývali na riešenie problémov, ktoré spôsobuje zavedenie hraničných kontrol Českej republiky na hraniciach so Slovenskom.

Priebežná doprava

Česká strana podľa Skalu autodopravcom odkázala, že situácia s hromadením kamiónov na slovenskej strane v dôsledku kontrol bude vyriešená a doprava bude priebežná. Priblížil, že na urýchlenie dopravy vytvorili tri jazdné pruhy.

„Sľúbili nám, že sa tam už nebudú tvoriť žiadne kolóny,“ vyhlásil Skala v pondelok pre TASR. Blokovanie priechodu preto dopravcovia ukončili.

Ak by sa predsa na hraničnom priechode do ČR znova začali tvoriť kolóny, avizoval, že autodopravcovia ho v piatok zablokujú znova.

Nekonečné rady

Pondelkovým blokovaním diaľničného priechodu do Českej republiky chceli autodopravcovia upozorniť na situáciu, ktorá vznikla v dôsledku hraničných kontrol.

„Nekonečné rady kamiónov, ktoré sa vytvárajú na území Slovenskej republiky na diaľnici D2 smer ČR, sú už neznesiteľné. Naši i zahraniční dopravcovia čakajú v radoch od šiestich do ôsmich hodín bez stravy, zabezpečenia pitného režimu a sociálnych zariadení,“ uvádzali vo vyhlásení z minulého týždňa UNAS a Asociácia Žltý Anjel Asistance24 (AZAA24).

Dodali, že dopravcom zároveň pri kontrolách vznikajú veľké finančné straty.

Česká republika ohlásila dočasné zavedenie kontrol na hraniciach so Slovenskou republikou pre zvýšenú nelegálnu migráciu koncom septembra.

