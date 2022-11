Krajniak je PROTI výberu úspor z 2. piliera: PREČO ho aj napriek potom podporí?

Sporitelia zapojení do 2. dôchodkového piliera by podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) nemali mať možnosť jednorazového výberu časti nasporených financií.

Napriek tomuto názoru však podporí pozmeňujúci návrh poslanca Petra Kremského (OĽANO), ktorý túto možnosť v novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení zachováva.

Vybraná suma by však mala podliehať zdaneniu. Krajniak to povedal v nedeľňajšej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

„Prečo by to malo byť dané iba pre ľudí, ktorí majú nasporenú nejakú sumu budúceho dôchodku? Prečo by to malo byť iba pre ľudí v 2. pilieri, prečo by to nemalo byť aj pre ľudí v 1. pilieri?“ pýtal sa Krajniak.