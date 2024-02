6. február 2024 Tlačové správy Autorom gólu mesiaca je Trnavčan Zeljkovič. Koho podporil? Spartak Trnava je strojom na výstavné kúsky v bránkach súperov. V aktuálnej sezóne Niké ligy bol gól mesiaca vyhlásený päťkrát a z toho až v troch prípadoch bol jeho autorom hráč zo „slovenského Ríma“.

Neteší sa však len on, ale do tretice aj Spartakovská mládež, na ktorej účet priletí 5 000 € z Fondu pre budúcnosť športu.

Futbalový turnaj v Madride

Adrian Zeljkovič mohol ako autor gólu mesiaca Niké ligy vybrať športový subjekt, ktorý bude podporený skrz grantový projekt Niké. „Finančnú odmenu venujem trnavskej mládeži. Pred sebou má úžasný turnaj v Madride. Teším sa o to viac, pretože v Španielsku v La Lige by som si v budúcnosti veľmi rád zahral.“ Dovtedy sa úspešný strelec bude snažiť potešiť „červeno-čierne“ publikum podobnými kúskami ako proti Skalici. Proti nej nasmeroval svoj tím gólom z 58. minúty k triumfu 2:0.

„Krásna bodka za pol sezónou“

„Nedávam veľa gólov. Keby ste mi povedali, že jeden z mála mojich zásahov bude najkrajší v mesiaci, neveril by som vám. Pár týždňov pred zápasom so Skalicou mi tréner Michal Gašparík vyčítal ofenzívnu hlavičku. Začal som na tom pracovať a presne v takej situácii som dal gól. Je to čerešnička na torte, krásna bodka za pol sezónou, v ktorej som si zahral Konferenčnú ligu a debutoval som v seniorskej reprezentácii Slovinska.“ Debut v národnom drese 21-ročný stredopoliar absolvoval len nedávno, keď 20. januára pri víťazstve 1:0 odohral proti reprezentácii USA 64 minút. Ktovie, možno aj gól mesiaca mu dopomohol k tomuto významnému míľniku.

Real Madrid, Barcelona, či PSG?

Rovnako ako pri góloch Filipa Bainoviča, aj teraz dostal slovo športový riaditeľ mládeže Marián Hýbela. „V záverečnej nominácii na najkrajší gól za december boli aj košické nožničky. Veľmi som preto neveril, že by sa to mohlo podariť. Vďaka silnej fanúšikovskej základni sme sa však predsa len preklikali k víťazstvu. Bez nášho dvanásteho hráča by sme neuspeli.“ Aj vďaka podpore v hodnote 5 000 € sa po kategóriách U16, U15 a U14 tentokrát na nezameniteľné zážitky tešia ešte mladší futbalisti. „Peniaze pôjdu kategórií U13, ktorú v septembri, už ako kategóriu U14, čaká prestížny turnaj v Madride. Turnaja sa zúčastnia španielskej veľkokluby ako Barcelona, Real Madrid či Atlético Madrid a minule v ňom účinkovali aj PSG, Benfica, Arsenal, či Chelsea.“

Gól mesiaca bez slovenského rukopisu

Hovorí sa, že s jedlom rastie chuť. V Trnave by minutím s grantu nemali problém ani v jarnom pokračovaní Niké ligy. „Na kvalitný turnaj vo Švédsku máme prihlásené žiačky, ktoré na Slovensku patria medzi absolútnu špičku. Minulý rok boli majsterky a teraz po jeseni nemajú na konte ani jednu prehru.“ Zaujímavosťou je, že o góly mesiaca sa doposiaľ postarali legionári a to je aj hodená rukavica slovenským strelcom.

Získajte grant z Fondu aj vy!

Mladí futbalisti sa tešia na turnaj v Španielsku, ktorí im dá veľa skúseností aj zážitkov. Podobný krok vpred však môžete spraviť aj vy. Nemusíte čakať ani na to, kým si vás vyberie autor gólu mesiaca. Natočte video a prihláste ho na stránku www.nikefondsportu.sk.

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu