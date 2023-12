22. december 2023 TOS Zo zahraničia Barmanovi došla soľ k TEQUILE, v sklade si ju pomýlil: Štyri ženy utrpeli popáleniny v ústach! Barman po tom, čo mu pri príprave populárneho drinku došla soľ, urobil obrovský prešľap a niekoľko návštevníčok baru skončilo v nemocnici! S čím si ju pomýlil?

Strieborná tequila sa u nás zvykne piť so soľou a citrónom, resp. limetkou. Inak to nie je ani v Londýne, kde jeden z tamojších nočných klubov dostal pokutu 120 000 libier za to, že namiesto soli podal zákazníčkam tequilu s hydroxidom sodným.

Túto predovšetkým čistiacu látku niektorí môžu poznať pod názvom lúh sodný.

Ako informuje server BBC, barman vošiel do neosvetlených skladových priestorov a túto chemickú látku nabral v domnienke, že ide o soľ.

Skončili v nemocnici

Štyri návštevníčky klubu to urobili ako vždy. Z ruky olízali „soľ“, vypili tequilu a zakúsili do citróna. Barman si všimol, že niečo nie je v poriadku a biely prášok ochutnal.

Bolo však neskoro, tieto ženy skončili v nemocnici s popáleninami v ústach.

Pri neskorších testoch sa zistilo, že podaná látka bola silne zásaditá, s pH 13.

Mestská rada Westminster dúfa, že vysoká pokuta je varovaním pre všetky podniky, aby zabránili opakovaniu prípadu. A tiež, že budú vo väčšej miere venovať pozornosť správnemu postupu pri zaobchádzaní s toxickými čistiacimi chemikáliami.

Prečo soľ a citrón?

Tradícia konzumácie tequily so soľou a citrónom má svoje korene v Amerike. Soľ slúži na odvedenie chuťových buniek od trpkosti, zatiaľ čo citrón neutralizuje slanú chuť. Niektorí tvrdia, že to vyplynulo z lacných značiek tequily, ktorých chuť bolo potrebné prekryť.

Pri zlatej tequile sa namiesto soli používa škorica a namiesto citrónu pomaranč.

