10. marec 2021 Milan Hanzel Šport Basketbal Basketbalistka prelomila celosvetové TABU: Dcérku dojčila počas zápasu! FOTO Keď musíš, tak musíš! Matky, ktoré dojčili, vedia, že keď je dieťa hladné, ide sa na vec. Taký bol prípad argentínskej basketbalistky, ktorá to urobila cez zápas.

Téma kojenia na verejnosti je pre mnohých pohoršujúca a sú takého názoru, že by to malo zostať „v súkromí“. Tí zrejme tridsaťročnú hráčku klubu Tomás de Rocamora nebudú ospevovať, no pre zbytok sveta je hrdinkou!

Má to v rodine

Keď sa fotky Antonelly z duelu proti Vélezu Sarsfield dostali na internet, okamžite sa stali hitom. Cez prestávku sa totiž Gonzalezová vybrala za svojou dcérkou Madelaine, ktorá bola pri striedačke, vyhrnula dres a priložila si ju k prsníku. „Som rada, keď to niekomu pomohlo. Veď nech všetky matky, ktoré športujú vidia, že je to možné,“ nechala sa počuť Antonella, ktorá bola tiež dojčená na ihrisku.

„So sestrami sme vyrastali v basketbalovej hale a mama nás taktiež kojila pri palubovke. Pre mňa je to úplne normálna vec,“ poznamenala basketbalistka jedenásťmesač­nej dcéry.

Treba pripomenúť, že nešlo o exhibičný zápas, ale o duel proti tímu z prvého miesta. „Sme stále v bubline, ale našťastie mi umožnili, aby bola Madelaine v nej spolu so mnou. Väčšinou ju nakojím predtým ako vyrazíme do haly, ale všimla som si, že bola hladná,“ povedala Gonzalezová a s úsmevom podotkla: „Moje prsia boli už veľmi ťažké, takže nebolo čo riešiť.“

Zdroj: Dnes24.sk