HEROICKÝ výkon Vlhovej: PETRA nemala v Jasnej konkurenciu a oslavuje TRIUMF! FOTO

7. marec 2021 Milan Hanzel Šport Ostatné športy

Aj druhý víkendový deň boli v Jasnej preteky Svetového pohára žien v lyžovaní. Po druhom mieste v sobotnom slalome sa v obrovskom slalome predviedla Petra Vlhová ešte v lepšej forme!

Zdroj: TASR/Michal Svítok , TASR/Martin Baumann

Slovenská lyžiarka figurovala po 1. kole nedeľného obrovského slalomu Svetového pohára na druhom mieste. Zaostávala za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou o 16 stotín sekundy. Prekvapením bola priebežná tretia pozícia Poľky Maryny Gasienicovej-Danielovej (+0,44).

Prvé kolo

Pod Chopkom vládlo jasné, slnečné počasie, oproti sobote bola podložka ešte ľadovejšia. Líderke SP Lare Gutovej-Behramiovej, ktorá mala pred súťažou na čele celkového poradia náskok 107 bodov pred Vlhovou, sa so štartovým číslom 1 jazda nevydarila. Hneď za prvým medzičasom urobila veľkú chybu a aj v ďalšom priebehu točila pod bránami.

„Išlo sa mi oveľa lepšie ako v predchádzajúcich obrovských slalomoch,“ uviedla Vlhová pre RTVS. „Bola som pred pretekmi nastavená tak, že pôjdem naplno, že nemám čo stratiť. Konečne som predviedla moju jazdu, aj keď v spodnej časti som trochu urobila chybu,“ dodala.

Druhé kolo

Druhú časť pretekov zvládla Liptáčka famóznym spôsobom a čistou jazdou sa zaradila po dojazde do cieľa na priebežné prvé miesto. Napokon na ňom aj zostala, pretože Američanka Shiffrinová zajazdila horší čas a tím Vlhovej mohol začať oslavovať. Petra v konečnom zúčtovaní nadelila druhej Novozélanďanke Alici Robinsonovej 16 stotín. Tretia skončila Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,37). Talianka Marta Bassinová obsadila štvrté miesto (+0,96), čo jej stačilo, aby v predstihu získala malý krištáľový glóbus.

Vlhová si pripísala si na konto 19. triumf v SP, z toho piaty v „obráku“. V tejto disciplíne zaknihovala prvé víťazstvo v sezóne, predtým v obrovskom slalome naposledy triumfovala v januári 2020 v talianskom Sestriere.

Slová Petry

„Ťažko sa mi hľadajú slová. Je to niečo úžasné. Každý, kto sleduje tento šport, vie, že som v predchádzajúcich obrovských slalomoch nebola v dobrej forme a trápila som sa v nich. Snažila som sa to zmeniť, vymenila som lyže za ľahšie a začala postupne cítiť istotu. Veľmi som túžila zajazdiť dobre na domácej trati. Chceli sme tu vyhrať, ale boli sme realisti vzhľadom na moju formu. Keď som zistila, že som zvíťazila, začala som plakať. Úprimne, netuším, či som niekedy mala také emócie, ako dnes. Bol to môj sen zvíťaziť tu, na domácej trati, dokázať, že na to mám,“ povedala Vlhová pre RTVS.

Sebavedomie jej dodalo druhé miesto v sobotnom slalome: „Veľmi mi pomohla moja mentálna trénerka, bez nej by som nedokázala byť tu doma taká pokojná. Sú to obrovské tlaky. Sama som bola prekvapená, ako to zvládam.“

Zdroj: TASR/Martin Baumann

