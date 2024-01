16. január 2024 TOS Zo zahraničia Biedronka, ktorá chce dobyť Slovensko, čelí doma problémom: Zákazníci strácajú trpezlivosť! Superlacný reťazec Biedronka, ktorý mieri aj k nám, má v Poľsku veľké problémy. O čo ide?

Zákazníkom aktuálne najviac komplikuje život aplikácia Moja Biedronka, ktorá po aktualizácii funguje oveľa horšie. A často nefunguje vôbec. Informuje o tom poľský server Onet.pl.

Slabé hodnotenie

Samotný reťazec priznáva vážnejšiu poruchu. „Aktuálne máme dočasný technický problém, na ktorého riešení intenzívne pracujeme. O vyriešení situácie vás budeme informovať,“ napísal zákazníkom diskont.

Hodnotenie jeho aplikácie v Obchode Play kleslo na 1,4! Zákazníci ju pritom využívajú kvôli akciovým ponukám a keď pri pokladni aplikácia zlyhá a nemajú fyzickú kartičku, sú len dve možnosti. Buď budú trpezlivo čakať, kým to pôjde a strácať tak v obchode čas, alebo zaplatia vyššiu cenu.

Aj ďalšie problémy

Týmto sa však problémy tohto reťazca nekončia. „Zákazníci sa dlhodobo sťažujú na palety umiestnené po predajni, ktoré im bránia v normálnom pohybe. Tiež upozorňujú na to, že výrobky, ktoré by sa mali uchovávať v chlade, zostávajú na paletách uprostred predajne dlhé hodiny. Ďalším problémom sú nie celkom prehľadné akcie a zavádzajúce označovanie cien,“ uvádza poľský portál s tým, že na posledný problém pred niekoľkými rokmi upozornil Úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa a zamestnanci to pripisovali technickým chybám.

Biedronka pôsobí v Poľsku už 30 rokov a je dobre etablovaná. Podľa Onet.pl sa však stále viac zákazníkov na reťazec sťažuje a niektorí tvrdia, že Biedronku navštevujú už menej alebo vôbec.

Tento najväčší poľský maloobchodný reťazec, patriaci patrí do portugalskej skupiny Jerónimo Martins, onedlho vstúpi na slovenský trh. Predpokladá sa, že svoje prvé obchody na Slovensku otvorí už koncom tohto roka.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk