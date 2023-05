Zdroj: www.pixabay.com / CC0 1.0 Bizarný TRIK, ktorý obletel sociálne siete: Vylepšite si kávu štipkou soli! Soľ do kávy? Táto kombinácia neznie práve najchutnejšie, no vraj dokáže životabudič vylepšiť. 9. máj 2023 Magazín

9. máj 2023 Magazín Bizarný TRIK, ktorý obletel sociálne siete: Vylepšite si kávu štipkou soli! Soľ do kávy? Táto kombinácia neznie práve najchutnejšie, no vraj dokáže životabudič vylepšiť.

Sociálnymi sieťami sa šíri „kontroverzný trend“. Milovníci kávy tvrdia, že malá štipka soli dokáže vašu rannú šálku životabudiča pozdvihnúť na iný level. Vraj to funguje najmä, ak nemáte radi horkosť kávy či chcete zvýrazniť jej chuť.

Podľa akupunkturistu, ktorý video zverejnil na sociálnej sieti, môže mať káva „doladená“ soľou viacero výhod aj zdravotný benefit.

Prečo soliť kávu?

Zmierni horké tóny, vďaka čomu nebudete musieť toľko sladiť či pridávať smotanu. Okrem vylepšenia chute môže doplniť stratený sodík, ktorý sa pitím nadmerného množstva kávy vyplavuje z tela. Naopak, ľudia, ktorí sú citliví na sodík, by to skúšať nemali.

Pomôcť môže aj ľuďom, ktorí po káve pociťujú ťažkosti ako reflux kyseliny či pálenie záhy.

Žiadna novinka?

V niektorých častiach sveta nepovažujú pridávanie soli do kávy za nič nezvyčajné a robia to bežne. „V krajinách ako je Taiwan, sú kávy s prímesou morskej soli každodennou pochúťkou, ktorú nájdete na jedálnych lístkoch taiwanských kaviarní a pekární po celom svete, vrátane Spojených štátov,“ uvádza New York Post.

„Môj starý otec ma to naučil v 60. rokoch,“ komentoval jeden z fanúšikov.

Slaná káva nie je novým pojmom ani v iných častiach sveta. Poznajú ju aj krajiny Nórsko, Maďarsko, Fínsko, Švédsko či Estónsko.

Existuje zopár možností, ako a kedy pridať soľ do kávy. Najbežnejším spôsobom je pridať malú štipku soli do mletej kávy, zaliať a už len vychutnávať.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk