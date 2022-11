Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Blíži sa zmena počasia: Dočká sa Slovensko bohatej SNEHOVEJ nádielky? V najbližších dňoch sa môže na Slovensku zmeniť počasie. Čarovať však nebude Mikuláš, ale "Jadranka". 28. november 2022 Zo Slovenska

28. november 2022 Zo Slovenska Blíži sa zmena počasia: Dočká sa Slovensko bohatej SNEHOVEJ nádielky? V najbližších dňoch sa môže na Slovensku zmeniť počasie. Čarovať však nebude Mikuláš, ale "Jadranka".

Najbližšie dni budú na Slovensku podľa iMeteo.sk ešte stále zamračené a hmlisté. Očakávať možno aj prehánky, ktoré budú v nadchádzajúcich dňoch od nadmorskej výšky 500 metrov snehové.

„Zrážky však rozhodne nebudú výrazné a snehové prehánky by nemali vytvoriť ani len dočasnú snehovú pokrývku,“ podotýka iMeteo.sk.

Denné teploty sa dostanú na +1 až +8 °C. V priebehu noci klesnú teploty len mierne pod bod mrazu.

Zrážky cez víkend

Zlepšenie má prísť v polovici týždňa. „Počasie začne ovplyvňovať ďalšia tlaková výš, ktorá sa však tentoraz nasunie nad naše územie od severu. Na Slovensku sa postará o slnečné dni. Teploty sa výraznejšie meniť nebudú,“ uvádza portál.

Nádej na výraznejšie zrážky na našom území je podľa iMeteo.sk v priebehu víkendu.

„Počasie začne ovplyvňovať tlaková níž, ktorá sa nad našu oblasť nasunie z Jadranu a táto tlaková níž príde do chladnejšieho vzduchu. Ide o známy typ tlakových níži v zimnom období, ktoré sa prezývajú aj ako ,,Jadranka,, a dokážu priniesť bohatú snehovú nádielku,“ dodáva portál s tým, že zatiaľ ešte nie je nič isté.

Opäť sa oteplí

Po víkende by sa malo počasie opäť zmeniť. Okolo Mikuláša by v našej oblasti malo zavládnuť teplotne nadpriemerné počasie chudobné na zrážky.

„Vyhliadky počasia až do polovice decembra nenaznačujú výraznú vlnu ochladenia, mrazov a sneženia, no to sa stále môže zmeniť. Netreba však opomínať fakt, že klimatologické predpovedné modely počítajú, že každý jeden zimný mesiac tohtoročnej zimy by mal byť teplotne nadpriemerný. Ak teda nejaké vpády studeného vzduchu aj prídu, tak by mali byť prechodné a príliš nevýrazné,“ konštatuje iMeteo.sk.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk