19. marec 2024 Ľubomír Hudačko Správy Regióny BOLI sme v prešovskom Retro burgri: Po relácii Na nože na TOTO neboli pripravení, FOTO Originálne priestory v netypicky ladenom štýle, chutná ponuka jedál a zvedavosť. Takto dopadla návšteva redakcie Prešov24 v známom podniku.

V známej televíznej šou si kuchár Martin Novák posvietil aj na prešovskú prevádzku Retro Burger&Dinner. Vybrali sme sa tam osobne, aby sme niečo z ich ponuky ochutnali a presvedčili sa na vlastné oči, ako to pri návšteve prebieha.

Stôl pre dvoch sme si rezervovali vopred, záujem zákazníkov prísť do prešovskej prevádzky po šou na televíznej obrazovke bol totiž každý deň obrovský.

Preto echo o tom, že na jedlo sa môže čakať dlhšie, sa potvrdilo aj pri našej návšteve.

Zvýšený záujem

„Očakávala som trošku viac. Na to, že to bolo v známej relácii Na nože, nepríde mi, že boli v podniku po odvysielaní pripravení na zvýšený záujem od zákazníkov,“ prezradila svoje dojmy pre Prešov24 naša partnerka Lucia, s ktorou sme návštevu absolvovali.

Lucia mala možnosť ochutnať originálny American pie v Amerike, v najväčšej sieti amerických reštaurácií Denny´s. Americkú kuchyňu ochutnala na západnom aj východnom pobreží.

Hodina čakania

„Ja som si teda objednala American pie so zmrzlinou a partner si chcel dať Brownies. Ten však už nemali a tak to skúsil s lievancami na sladko. Na pitie sme si objednali milkshake a gumidžús. Milkshake bol v celku dobrý, ale mala som ho dávno dopitý, než sme sa dozvedeli, čo je s našou hlavnou objednávkou. Našťastie, mala som výbornú spoločnosť, takže to čakanie nebolo na začiatku veľkým problémom. No po hodine to už bolo priveľa,“ zhodnotila ďalej priebeh návštevy Lucia.

