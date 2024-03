Boris Kollár o Dankovej nehode: Nemôžem to tvrdiť, čo si ale myslím? Že bol NALIATY ako čík!

Zdá sa, že bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky má teraz o niečo viac času ako to bolo po minulé roky, keď šéfoval parlamentu. V ostatných dňoch poskytol Boris Kollár (58) viacero rozhovorov a objavil sa aj v podcaste S nami na youtubovom kanáli Oskar Barami.

Ide o podcast dvoch mladíkov, možno aj to je dôvod, prečo bol rozhovor trochu iný, ako býva v prípade politických hostí zvykom. Okrem iného im Kollár vysvetľoval fungovanie biznisu v 90-tych rokoch, kedy za podnikateľmi chodili rôzni výpalníci.

A odpovedal napríklad aj na otázku, čo by išiel bojovať, ak by náhodou nastal vojnový stav. „Keby nastal vojnový stav a mal by som chrániť svoju rodinu, tak by som išiel,“ uviedol Kollár.