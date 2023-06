Zdroj: Instagram.com/hhellsangels_mc Bratislava je v POZORE! Obsadia ju drsní motorkári: Členov obávaného gangu majú prísť STOVKY! Všetci sú v pohotovosti! Môže za to príchod gangu motorkárov pod názvom Hell’s Angels, ktorí môžu byť aj nebezpeční. 1. jún 2023 han Rôzne

1. jún 2023 han Rôzne Bratislava je v POZORE! Obsadia ju drsní motorkári: Členov obávaného gangu majú prísť STOVKY! Všetci sú v pohotovosti! Môže za to príchod gangu motorkárov pod názvom Hell’s Angels, ktorí môžu byť aj nebezpeční.

V USA je tento spolok drsných mužov označovaný aj ako zločinecký gang, ktorý pácha trestnú činnosť. Aj kvôli tomu bude polícia v strehu. „Organizátori oznámili, že na zraze v Šamoríne by sa mohlo zúčastniť dvetisíc až tritisíc motorkárov,“ informuje RTVS na svojom webe.

„Osobne nie som extra rád, pretože je okolo toho veľká hystéria. Ľudia sa obávajú, pretože sa hovorilo, že môžu byť medzi nimi aj nebezpeční ľudia. Dúfajme, že sa to nevztiahne na mesto Šamorín,“ povedal pre spomínaný portál primátor mesta Csaba Orosz.

Dve akcie naraz

Práve v známom rekreačnom areáli v Šamoríne sa má zísť niekoľko stoviek až tisíc motorkárov. No, a v rovnakom čase sa neďaleko uskutočnia aj atletické preteky Spartan race.

"Zabezpečil som, aby boli informovaní podnikatelia, čo sa týka gastronómie. Aby vedeli, čo tu bude, aby zvážili či otvoriť, či neotvoriť. Samozrejme, prikázať im to nemôžem. Navrhol som v poobedňajších a večerných hodinách radšej neotvoriť. Nedať možnosť, keď niekto bude mať náladu prísť do mesta, sa stretnúť so športovcami alebo s obyvateľmi,“ poznamenal ešte primátor Šamorína.

A čo polícia? „Aby sme dokázali v prípade potreby včas a efektívne zasiahnuť a upokojiť situáciu v meste tak, aby nedošlo ku škodám na majetku alebo k iným protiprávnym konaniam,“ vyjadrila sa hovorkyňa Prezídia PZ SR Denisa Bárdyová pre RTVS a dodala, že v rámci bezpečnostných opatrení vyčlenia stovky policajtov.

Majú voľný pohyb

Ku príchodu obávanej skupiny motorkárov sa vyjadril aj minister vnútra Ivan Šimko. „Nemám zatiaľ žiadne informácie pokiaľ ide o to, že ako to prebieha. Teda zrejme k žiadnemu incidentu ešte nedošlo. Sú to nemeckí občania, ale sú medzi nimi príslušníci ďalších členských štátov. Sú to občania Európskej únie, nemôžeme ich sem nepustiť. Voľný pohyb platí pre každého."

