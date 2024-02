Bratislavský koncert AC/DC rozpútal ŠIALENSTVO: Na lístky čakalo vyše 20-TISÍC ľudí!

Pred niekoľkými dňami legendárna kapela AC/DC oznámila svoje európske turné. V zozname koncertov sa objavil aj jeden, ktorý skupina odohrá na Slovensku.

Predaj vstupeniek odštartoval v piatok 16. februára o 10.00 hodine a spustil hotové šialenstvo.

Vstupenky sa začali predávať na viacerých miestach. Pokiaľ ste si chceli lístky kúpiť cez Ticketportal, mohol vás zaskočiť neuveriteľný oznam.

„Práve ste sa zaradil do poradia zákazníkov čakajúcich pred Vami. Ste 20511 v poradí, hneď ako na Vás príde rad, budete automaticky presmerovaný do hľadiska,“ písalo sa na stránke v čase písania toho článku trištvrte hodinu po spustení predaja.

Navyše, portál upozorňoval, že v prípade, že by ste opustili alebo obnovili stránku, systém by vás zaradil na koniec poradia čakajúcich zákazníkov.

Foto: ilustračné

We are thrilled to finally announce the ‘POWER UP’ European Tour. Angus, Brian, Stevie, and Matt will be joined by Chris Chaney to carry the torch for Cliff. (1/2) pic.twitter.com/VTVMKdweNX