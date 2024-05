6. máj 2024 ELA Správy Zo Slovenska Bude mať Bratislava druhý NAJDLHŠÍ najdlhší diaľničný tunel v Európe? Podarí sa na Slovensku zrealizovať dopravný megaprojekt za 1,5 miliardy eur?

"Diaľnica do Košíc bude do roku 2010!“ Túto legendárnu vetu, ktorú vyslovil súčasný premiér Robert Fico pred vyše 15 rokmi, už ani netreba pripomínať. Je tu rok 2024 a o tom, kedy bude 50 rokov rozostavaná diaľnica medzi Košicami a Bratislavou hotová, ani nemá zmysel špekulovať. Posledné výroky politikov hovoria o roku 2030.

Zatiaľ čo Slovensko nie je schopné už desaťročia dopravne prepojiť hlavné mesto s metropolou východu, hovorí sa o ešte väčšom megaprojekte.

Počas Ficovej vlády sa na stoličke ministra dopravy vystriedalo niekoľko ľudí, no ani jeden nedotiahol spomínanú diaľnicu z Bratislavy do druhého najväčšieho mesta.

Vo videu na sociálnej sieti minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), hovorí o veľkolepom stavebnom pláne. Ministerstvo dopravy zverejnilo najnovšie informácie, ktoré sa týkajú výstavby D1, D4, ale aj výstavby tunela Karpaty v masíve Malých Karpát.

Pri spustení jeho výstavby by mohol pomôcť nedávno prijatý zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu TEN-T.

Ráž dodal, že ak bude projekt zaradený medzi strategické investície, nie je vylúčené, že by sa mohlo s výstavbou tunela začať ešte do konca volebného obdobia.

„Križovatka D1 a D4 vyzerá, že už má to najhoršie za sebou. Už sme von zo zeme, už nás nečakajú prekvapenia v podobe nepredpokladaných zosuvov. Momentálne na tejto križovatke prebiehajú práce, kde sa robia násypy, obchádzkové trasy. Tie budú slúžiť, aby doprava vedela plynule obtekať práce v čase, keď sa bude dvíhať a rozširovať. Potom budú slúžiť ako pripájače,“ vysvetľuje vo videu Jozef Ráž.

Podľa neho pôvodný návrh predpokladal viacero mostných telies, ale na námietky verejnosti sa to celé dalo do zeme. „Celá diaľnica sa dvíha preto, aby sa dali urobiť podjazdy, ktoré zabezpečia pripájače,“ hovorí ďalej minister.

Vodičov v Bratislave a okolí poteší, že do konca tohto roka bude sprevádzkovaná do užívania najpodstatnejšia vetva z Jaroviec na Trnavu. Zároveň sa s touto vetvou otvorí aj vetva z Trnavy na Raču. Do konca budúceho roka by mali byť sprevádzkované aj ďalšie dve vetvy.

Po dokončení križovatky ale nebude obchvat hotový, ostáva drahý úsek, ktorý treba dokončiť, a to je tunel Karpaty.

