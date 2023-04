Zdroj: wikimedia.org/wikipedia Budeme nakupovať MEGALACNO? Na Slovensko má namierené potravinový reťazec z Poľska Kto by nechcel v súčasnosti nakupovať lacnejšie? Možno sa toho dočkáme aj my na Slovensku, keďže o tom uvažujú majitelia lacného poľského potravinového diskontu Biedronka. 11. apríl 2023 han Ako ušetriť

11. apríl 2023 han Ako ušetriť Budeme nakupovať MEGALACNO? Na Slovensko má namierené potravinový reťazec z Poľska Kto by nechcel v súčasnosti nakupovať lacnejšie? Možno sa toho dočkáme aj my na Slovensku, keďže o tom uvažujú majitelia lacného poľského potravinového diskontu Biedronka.

„Po nemeckom Lidli smeruje na Slovensko druhý veľký diskontný predajca potravín. O otváraní prvých predajní tu uvažuje najväčšia poľská sieť supermarketov Biedronka,“ informuje portál dennikn.sk.

Znížilo by to ceny?

To je azda otázka, ktorá napadne každého. Už len príchod takej veľkej sieti diskontných potravín by vytvorilo veľký tlak na konkurenciu v tomto sektore. „V Poľsku má osemnásobne vyššie tržby ako najväčšie slovenské predajné siete,“ dodáva spomínaný web a pokračuje: „Od Biedronky sa dá očakávať, že o zákazníkov zabojuje nižšími cenami aj ponukou nových výrobkov z Poľska.“

„Poľský diskontný maloobchodný reťazec, ktorý vlastní Portugalčan Jeronimo Martins, plánuje otvárať nové predajne na Slovensku alebo v Rumunsku,“ píše aj portál italianfood.net.

„Slovensko je krajina susediaca s Poľskom a má podobnú nákupnú kultúru. Veľa Slovákov prekračuje hranice a prichádza do Poľska za nákupmi do Biedronky, preto berieme do úvahy naše investície v tejto krajine,“ vyjadril sa pre tento portál generálny riaditeľ Jeronimo Martins Luis Araujo .

Na otázku, kedy sa objavia prvé predajne Biedronka na Slovensku, Araujo odpovedal takto: „Investičný proces je už spustený a prvé kroky sú podniknuté, ale procedúry prebiehajú, takže si na predajne budete musieť počkať.“

FOTO: ilustračné

