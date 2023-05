Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Budúceho predsedu vlády väčšina Slovákov nepozná: KTO je Ľudovít Ódor? Podľa prieskumu väčšine Slovákov meno Ľudovít Ódor nič nehovorí. Radil pritom už Radičovej a podieľal sa na vzniku viacerých reformných koncepcií. 8. máj 2023 Zo Slovenska Politika

Kabinet Eduarda Hegera, ktorý od decembra minulého roka nemá dôveru Národnej rady SR a vládol pod dohľadom prezidentky SR Zuzany Čaputovej, definitívne končí po kauze dotácie pre rodinnú firmu ministra Samuela Vlčana.

Nastúpi vláda odborníkov na čele s viceguvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovítom Ódorom. Hlava štátu ju vymenuje v týždni, ktorý sa začne 15. mája.

Slováci ho nepoznajú

Denník N v spolupráci s agentúrou Ipsos v prieskume zisťoval prijateľnosť rôznych osobností v pozícii premiéra, ak by došlo k menovaniu úradníckej vlády.

Meno viceguvernéra národnej banky Ľudovíta Ódora sa skloňovalo už vtedy a zaradili ho do prieskumu.

Približne 52 percent opýtaných sa pri otázke na Ódora vôbec nevyjadrilo. Viac ako polovica z tých, ktorí sa vyjadrili, nevedela povedať, či by Ódora považovali za prijateľného.

Denník N konštatuje, že to je možné interpretovať tak, že ho veľká väčšina populácie jednoducho nepozná.

Kto je Ľudovít Ódor?

Ódor je viceguvernérom NBS od roku 2018. „Vyštudoval špecializáciu matematika-management na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. V minulosti pracoval ako analytik finančných trhov v ČSOB a v rokoch 2001 až 2003 pôsobil ako ekonóm v Slovenskej ratingovej agentúre,“ uvádza TA3.

Medzi rokmi 2003 a 2005 pracoval ako hlavný ekonóm a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií. Hneď potom pôsobil ako člen bankovej rady v NBS až do septembra 2010.

Ódor medzi rokmi 2010 a 2012 pôsobil ako poradca aj premiérky Ivety Radičovej aj ministra. Bol tiež zvolený za člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Od roku 2016 je hosťujúcim profesorom na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti.

Pôsobil aj ako člen dozornej rady Slovenskej sporiteľne. Od konca februára 2018 je viceguvernérom NBS. „Okrem iného je spoluautorom viacerých reformných koncepcií vrátane stratégie zavedenia eura, zmien v daňovom a dôchodkovom systéme, ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti alebo projektu hodnoty za peniaze,“ vymenúva TA3.

Nebude kandidovať

Jedným z kritérií prezidentky, bolo aj to, aby členovia nekandidovali v blížiacich sa voľbách. Aj túto podmienku Ódor spĺňa. O dôveru voličov v septembri uchádzať nebude. Pravda pripomenula, že v minulosti nevylúčil, že by do politiky vstúpil.

„Za 18 rokov, počas ktorých som vo verejnom živote, ma volalo viacero strán. Už ich ani neviem spočítať na prstoch jednej ruky. Zatiaľ som ani na jednu ponuku nekývol. Ale nikdy nehovor nikdy,“ povedal Ódor v rozhovore pre denník Pravda v decembri 2021. So žiadnou politickou stranou sa však nedohodol, aj preto si ho prezidentka Čaputová vybrala do čela úradníckeho kabinetu.

