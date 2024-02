3. február 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Bývalý manažér videl, ako sa vyrábajú PROBLÉMOVÉ Boeingy: NIKDY by v nich neletel! Boeing musel pre veľké problémy dočasne uzemniť jeden zo svojich modelov. Bývalý manažér spoločnosti nešetril kritikou.

Zdroj: TASR/AP

Začiatkom januára svetom obletela šokujúca správa. Lietadlu typu Boeing 737 MAX 9 spoločnosti Alaska Airlines počas letu odpadla časť trupu a stroj s ľuďmi na palube musel núdzovo pristáť.

Incident sa udial vo výške 5-tisíc metrov.

Veľké vyšetrovanie

Kus trupu napokon dopadol do záhrady jedného z rodinných domov. Úrady okamžite uzemnili všetky lietadlá tohto typu a rozbehlo sa veľké vyšetrovanie. Americký Federálny letecký úrad (FAA) neskôr predstavil program previerok, po ktorých absolvovaní sa lietadlá Boeing 737 MAX 9 môžu vrátiť do prevádzky.

Bývalí manažéri a inžinieri Boeingu však pred strojmi 737 MAX 9 varujú.

Nikdy by sa v nich nepreletel

„V žiadnom prípade by som nelietal v lietadle MAX,“ cituje slová bývalého manažéra Boeingu Eda Piersona portál nypost.com.

„Pracoval som v továrni, kde sa tieto lietadlá stavali, a videl som, že zamestnanci boli pod obrovským tlakom, aby sa lietadlá rýchlo dokončili,“ prezradil Pierson.

Varuje aj bývalý inžinier

Podobné varovanie zverejnil aj bývalý inžinier spoločnosti Joe Jacobsen. Ten v minulosti pracoval aj na Federálnom leteckom úrade. Podľa neho je predčasné, aby letecké spoločnosti obnovili lety so strojmi Boeing 737 MAX 9.

„Vlastnej rodine by som odporučil, aby sa vyhýbala lietadlám MAX. Povedal by som to úplne každému, naozaj,“ dodal Jacobsen, podľa ktorého ho čas strávený v Boeingu utvrdil v tom, že spoločnosť uprednostňuje zisky pred kontrolou kvality.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Twitter.com/Russian Market

Zdroj: Dnes24.sk