15. február 2024 ELA Zo Slovenska Čakajte najväčšie farmárske protesty v histórii: Doprava bude zablokovaná STOVKAMI traktorov Už aj slovenskí farmári strácajú trpezlivosť s neprimeranými podmienkami v och obore. Na budúci týždeň avizujú masívne protesty. Dôvodom sú okrem iného nevyplatené priame platby.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

„Sme zavalení papiermi, priame platby nie sú vyplatené, z europlatieb ide väčšina veľkým firmám, malí farmári sú na okraji a nevieme konkurovať ani farmárom zo zahraničia,“ uviedli viaceré dôvody, ktoré kvária farmárov na Slovensku. Jedným z nich je však aj údajná ignorácia rezortného ministra Richarda Takáča.

Minulý týždeň farmári na východnom Slovensku jazdou v kolóne na traktoroch podporili európske protesty. Na transparente mali nápis: Bez jedla len smrť.

Na traktoroch na cesty

Slovensko má vo štvrtok 22. februára zažiť najväčšie farmárske protesty v histórii. Na cesty po celej krajine však vyrazí až zhruba dvetisíc traktorov a najmä doprava v centrách väčších miest bude na čas úplne zablokovaná.

Denníku E to v rozhovore povedal Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorá je najväčšou farmárskou organizáciou v krajine.

Centrá miest zablokujú úplne. Do Bratislavy či Trnavy príde viac ako sto traktorov. A rovnako to bude aj v iných krajských mestách.

„Centrá miest ale zablokujeme až po deviatej hodine rannej, keď už budú deti v školách, aby sme nenarúšali výuku…My jednoducho chceme dorábať len potraviny na poliach a v maštaliach a nechceme byť viac úradníkmi ako farmármi. O protestoch rokujeme aj s políciou, aby na to bola aj ona vopred pripravená. Technika pôjde po vopred vytypovaných trasách a potom sa po rovnakej trase zasa bude vracať späť. Trvať to bude niekoľko hodín. Určite to bude najväčší poľnohospodársky protest v histórii Slovenska. Navyše, keďže náš protest je koordinovaný aj s farmármi z Česka, Poľska a Maďarska, so všetkými sa stretneme na vytypovaných priechodoch,“ uviedol v rozhovore Macho.

Protest pred PPA

Protest farmárov, gazdov, roľníkov a poľnohospodárov sa na väčšine územia Slovenska uskutoční 19. februára napoludnie pred sídlami Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

K protestnej aktivite, ktorú vyhlásilo Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov, sa pridáva Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF, Iniciatíva poľnohospodárov, Spolok farmárov Slovenska a Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska. Informovala o tom Ivana Tomčíková, asistentka ASYF.

Priblížila, že cieľom protestu je poukázať na situáciu farmárov na Slovensku, ktorí sú obeťou nepredvídateľných rozhodnutí štátnych inštitúcií.

Farmári podľa nej považujú za potrebné vyriešiť najmä okamžité vyplatenie priamych platieb, úľavy sociálnych odvodov pre všetkých farmárov, odbúranie neúnosnej administratívnej záťaže farmárov či odstránenie diskriminácie pri pôde Slovenského pozemkového fondu (SPF).

„Za najväčší problém slovenského poľnohospodárstva považujem neustálu diskrimináciu menších farmárov a gazdov. Vidíme to pri príprave odvodových úľav, ale aj pri prenájme pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu a podobne,“ zdôraznil predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF Marián Glovaťák.

Byrokracia EÚ

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) v relácii na TA3 k tejto téme kritizoval predošlé vedenia PPA.

„Protesty sú smerované voči Európskej komisii, voči nezmyslom, ktoré zaviedla vo vzťahu k poľnohospodá­rom,“ tvrdil Takáč. Pokračoval, že je v tomto sektore z pohľadu EK totálna byrokracia.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk