16. marec 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Čakajú nás lepšie časy? Minister avizuje MINIMÁLNE mzdy blížiace sa k hranici TISÍC eur Všetci, ktorí zarábajú minimálne mzdy, by si už onedlho mohli prilepšiť. Avizuje to minister práce Erik Tomáš.

Zdroj: TASR/František Iván , TASR/DPA

Minister práce Erik Tomáš bol hosťom relácie RTVS Sobotné dialógy. Prezradil plány, ktoré sa týkajú všetkých, ktorí zarábajú minimálnu mzdu.

Minimálna mzda je aktuálne na Slovensku na úrovni 750 eur. To by sa však už onedlho mohlo zmeniť.

„Už ku koncu týždňa pôjde do medzirezortného pripomienkového konania zákon o minimálnej mzde, respektíve legislatíva týkajúca sa minimálnej mzdy, ktorú som už avizoval na začiatku roka. To znamená, že chceme vrátiť do hry automat taký, aby minimálna mzda bola 60 percent z priemernej mzdy. V takom prípade sa už na budúci rok pôjde podľa nových pravidiel,“ povedal Erik Tomáš.

Takmer tisíc eur!

Podľa ministra to bude znamenať, že v roku 2026 by minimálna mzda mohla podľa odhadov dosahovať 920 eur.

„Dokonca ku koncu volebného obdobia, teda v roku 2027, už bude siahať k hranici tisíc eur,“ dodal.

Nemienia uhnúť

Redaktorka sa ministra pýtala, či na takúto zmenu bude dostatok financií. „Budú musieť byť peniaze. Ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu už nie je tak veľa. Čiže tá základná mzda až také vrásky na čele zamestnávateľom neurobí, aj keď, samozrejme, oni sa ozvú,“ dodal s tým, že možno viac otázok vyvolajú príplatky za prácu v noci a podobne, ktoré sú napojené na minimálnu mzdu.

„Tam tiež nemienime uhnúť, pretože si myslíme, že človek, ktorý pracuje v neštandardných časoch, by mal mať aj nadštandardné príplatky,“ dodal minister práce Erik Tomáš.

