1. február 2022 Zo Slovenska Čaputová: Nemôžeme byť slabým článkom NATO. Posilnenie obrany je v našom vlastnom záujme Prezidentka uviedla, že konflikt si neželáme a nechceme, no nad jeho hrozbou netreba privierať oči.

Posilnenie obrany východnej hranice SR, ako aj celého tzv. východného krídla NATO spojeneckými silami je podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej v našom vlastnom záujme.

Vyhlásila to v utorok v súvislosti s napätím na Ukrajine. Informovala, že SR diskutuje s Ukrajinou o tom, čo krajina momentálne potrebuje. Vyzvala tiež nestrácať súdnosť, zachovať pokoj a rozlišovať medzi faktami a propagandou.

Požiadavky Ruska

„Medzi ruskými požiadavkami sú aj také, ktoré si zaslúžia pozorné vypočutie. Ako napríklad návrh na zákaz niektorých zbraňových systémov v Európe, a preto má zmysel s nimi ďalej viesť dialóg. Ale medzi legitímne práva Ruska nepatrí to, že môže rozhodovať o osudoch iných bez ohľadu na ich záujmy,“ povedala prezidentka. Aktuálna situácia si podľa nej vyžaduje rozumné kroky a silné hodnotové postoje.

Prezidentka odmieta požiadavku Ruska, aby sa krajiny mimo NATO vzdali prípadného vstupu do Aliancie a aby niektoré členské krajiny vrátane SR prijímali techniku a vojakov iba so súhlasom Ruska. „Konali by sme dnes sami proti sebe, keby sme ktorejkoľvek tretej krajine, Rusku alebo niekomu inému, dali právo vetovať záväzok, na ktorom je vystavaná bezpečnosť SR,“ vyhlásila prezidentka.

Sloboda rozhodovania

Vymedziť sa podľa prezidentky treba proti návratu k časom, keď si veľmoci delili kontinent na sféry vplyvu. „Najhoršie z toho vždy vzišli národy, ako je ten náš, ktoré stratili aj slobodu rozhodovania a zároveň sa ich územie stalo bojiskom mocenských záujmov iných,“ poznamenala.

Slovensko má podľa nej v súčasnosti prostredníctvom členstva v Európskej únii a NATO takú slobodu rozhodovania nad vlastným osudom a vplyv na dianie v Európe ako nikdy predtým.

Kolektívna bezpečnosť

Za potrebné považuje prezidentka dôkladne si preveriť domáci krízový manažment a obranu. Hovorí, že konflikt si neželáme a nechceme, no nad jeho hrozbou netreba privierať oči. Upozornila na jeho možné dosahy na Slovensko, napríklad utečeneckú krízu.

„Nemôžeme si dovoliť vystupovať ako nerozhodný alebo slabý článok na východnom krídle Aliancie. V situácii, ako je táto, potrebujeme v prvom rade podporovať jednotu a súdržnosť a, samozrejme, našu ochotu ďalej prispievať ku kolektívnej bezpečnosti,“ povedala.

Prezidentka vyzvala tiež na kritické rozlišovanie medzi faktami a propagandou. Pýta sa ľudí, či sú v tejto situácii ochotní uveriť tomu, že NATO alebo Ukrajina je agresor. Poukázala na to, že Rusko má pri hranici okolo 100-tisíc vojakov, kým Aliancia do 5-tisíc vojakov.

Zdroj: TASR