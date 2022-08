Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Ceny plynu v Európe pokračujú v prudkom raste: Elektrina je na novom rekorde Veny zemného plynu vyskočili až o 16 percent. To vyhnalo vyššie aj ceny elektrickej energie. 23. august 2022 Správy Zo zahraničia

23. august 2022 Správy Zo zahraničia Ceny plynu v Európe pokračujú v prudkom raste: Elektrina je na novom rekorde Veny zemného plynu vyskočili až o 16 percent. To vyhnalo vyššie aj ceny elektrickej energie.

Ceny zemného plynu v Európe pokračujú aj na začiatku nového týždňa v prudkom raste, keď v pondelok vyskočili až o 16 %. To podporilo aj ceny elektriny, ktoré sa dostali na nové rekordy.

Výpadok vo Francúzsku

Hlavným dôvodom sú obavy z dlhšieho zastavenia dodávok cez plynovod Nord Stream 1, čo by mohlo stiahnuť európske ekonomiky, už aj tak sužované energetickou krízou, do recesie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v septembri sa na burze v Amsterdame o 10.02 h SELČ predával s plusom 15 % po 281,86 eura za megawatthodinu (MWh).

Cena referenčného nemeckého kontraktu na elektrinu s dodávkou v budúcom roku na európskej energetickej burze EEX vzrástla v pondelok až o 13 % na rekordných 630 eur za MWh. Okrem obmedzenia dodávok ruských energií je ďalším dôležitým faktorom veľký výpadok atómových kapacít vo Francúzsku, ktoré bývalo tradičným exportérom elektriny.

Obavy

Ruský koncern Gazprom v piatok (19. 8.) oznámil, že od 31. augusta do 2. septembra pre opravu turbíny úplne odstaví plynovod Nord Stream 1. To zvýšilo obavy, že plynovod by sa nemusel vrátiť do prevádzky v uvedenom termíne.

Odstávka plynovodu, ktorý je aj tak už niekoľko týždňov využívaný len na 20 % maximálnej kapacity, ešte výraznejšie naruší dodávky plynu do Európy sužovanej energetickou krízou. Takisto podporuje obavy, že Rusko môže pred zimnou sezónou dodávky úplne zastaviť. Pred touto možnosťou opakovane varovali európski politici a inštitúcie, keďže Moskva sa snaží o odvetu za západné sankcie prijaté pre jej útočnú vojnu proti Ukrajine.

Zdroj: TASR