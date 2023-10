Zdroj: TASR/AP Česko predlžuje dočasné kontroly na hranici so Slovenskom Oznámil to v stredu český minister vnútra Vít Rakušan, informuje TASR. 11. október 2023 Zo zahraničia

11. október 2023 Zo zahraničia Česko predlžuje dočasné kontroly na hranici so Slovenskom Oznámil to v stredu český minister vnútra Vít Rakušan, informuje TASR.

Zdroj: TASR/AP

Česko predĺži dočasné náhodné kontroly na hranici so Slovenskom o ďalších 20 dní. V platnosti tak budú do 2. novembra. Dočasné opätovné kontroly zaviedla ČR od stredy minulého týždňa (4. októbra) a mali pôvodne trvať do piatka 13. októbra.

Rovnaké opatrenie na hranici so SR prijali aj Poľsko a Rakúsko. Slovensko následne zaviedlo kontroly na hranici s Maďarskom, ktoré v stredu predĺžilo do 3. novembra.

Rakušan po stredajšom zasadnutí vlády zopakoval, že český kabinet obnovením kontrol reagoval preventívne na obdobný krok poľskej vlády a „regionálne súvislosti“, hoci sám o sebe ho prijímať nechcel.

„Aby Česká republika nevytvorila podnety pre migračné prúdy, rozhodla o predĺžení ochrany hranice o ďalších 20 dní do 2. novembra 2023,“ povedal minister.

Doplnil, že česká polícia od 4. do 9. októbra kontrolovala na hranici 43.749 osôb. Pri ilegálnej tranzitnej migrácii odhalili 283 osôb, vstup do ČR odopreli 234 osobám a zadržali 12 prevádzačov.

V 72 prípadoch Česko využilo readmisné opatrenie voči Slovensku v rámci návratovej politiky, čo slovenská strana v drvivej väčšine prípadov akceptovala.

Zdroj: TASR