Českým mestám sa zákaz hazardu neosvedčil, robia krok späť

Zatiaľ čo viacero miest na Slovensku plánuje hazard na svojom území obmedziť, v Českej republike sa deje pravý opak. Mestá tak reagujú na vzniknutú situáciu v súvislosti s koronakrízou, nedostatok peňazí z turizmu aj na dopyt zo strany občanov.

Herné prevádzky v ostatných rokoch úplne zakázalo viacero českých miest, medzi inými Brno, České Budějovice, Jihlava, Ostrava a dokonca aj Praha. Medzi stredne veľkými mestami to boli napríklad Frýdek-Místek, Havířov, Kolín a Chomutov.

Prvá lastovička

V poslednom menovanom Chomutove miestni poslanci hazard zakázali už pred piatimi rokmi, teraz však názor zmenili a na novembrovom mestskom zastupiteľstve návrat hazardu schválili. Na základe tohto kroku mesto očakáva príjmy do rozpočtu až do výšky 30 miliónov českých korún ročne. Tie by primárne mali pokryť ostatné zdroje, ktoré sú v súčasnosti nedostatočné.

Bol zákaz zbytočný?

Chomutovský primátor Marek Hrabáč na zasadaní zastupiteľstva pripomenul, že napriek existujúcemu zákazu na území mesta, si predsa len občania hazardné hry v okrese Chomutov mohli zahrať aj počas uplynulých piatich rokov. Dôvodom je blízkosť malej obce Otvice, ktorá má síce iba 679 obyvateľov, ale na svojom území prevádzkuje kasíno. Podľa primátora tak občania Chomutova naďalej hazardné hry hrajú, no mestu z nich neplynú do rozpočtu žiadne financie. To sa vďaka zrušeniu zákazu čoskoro zmení.

Na Slovensku by sa do podobnej situácie, aká nastala v Chomutove, mohlo dostať napríklad mesto Prievidza, ktoré tiež zvažuje zákaz hazardu na svojom území. Malá vzdialenosť od Bojníc či Novák by však mohla v celej veci zamiešať karty a plošný zákaz herní len v jednom zo spomínaných miest by nemusel priniesť žiadaný efekt.

Pridávajú sa ďalší

S poklesom financií v dôsledku pandémie koronavírusu bojuje aj Český Krumlov. Mesto, ktoré sa bežne teší veľkej návštevnosti, sa v súčasnosti musí popasovať s nedostatkom zahraničných turistov. K riešeniu krízovej situácie by malo pomôcť aj nové kasíno, ktoré vznikne na základe výnimky z vyhlášky o regulácii hazardných hier schválenej mestskými poslancami. V meste pribudne 20 nových pracovných miest a do mestského rozpočtu z hazardu ročne potečie približne 2,7 milióna českých korún.

Plošný zákaz nie je dobrým riešením

„České mestá sú dôkazom toho, že sa unáhlené rozhodnutia v otázke zákazu hazardu nemusia mestám osvedčiť,“ konštatuje hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Lukáčová, ktorá dlhodobo varuje pred plošným zákazom hazardu na Slovensku. Ten by podľa nej mohol len prehĺbiť finančnú krízu, v ktorej sa dnes mestá a obce ocitajú a „otázku škodlivosti hazardu“ by v skutočnosti nevyriešil.

„V období lockdownu navyše zažíva zlaté časy online hazard, ten je dostupný komukoľvek. Pravdou je, že „herňu“ má teraz už každý doma vo vlastnej obývačke, alebo kdekoľvek inde, kde sa nachádza jeho tablet či smartfón, takže otázka akéhokoľvek plošného zákazu je takpovediac irelevantná,“ pokračuje Lukáčová.

Dôležité je podľa nej zamerať sa skôr na rozvoj miest a obcí.

„Máme občianske združenie, ktoré združuje prevádzkovateľov herní a reagujeme na podnety zo samospráv. Postavili sme takto už tri detské ihriská, zrekonštruovali kolkáreň, prispeli na chod rôznych neziskových organizácií či podporili lokálne športové kluby a kultúrne podujatia,“ tvrdí Lukáčová.

„Sme otvorení každej komunikácii a vieme, že existujú oveľa lepšie a efektívnejšie riešenia než celoplošný zákaz hazardu, u našich susedov si to už mestá postupne uvedomujú,“ uzatvára hovorkyňa asociácie.

