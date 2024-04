13. apríl 2024 TOS Cestovanie Cestujete tak aj vy? Tento kúsok by ste si do lietadla NIKDY nemali obliecť! Správne oblečenie v lietadle má vplyv nielen na pohodlie, ale aj na bezpečnosť v stave núdze.

Položili ste si už aj vy otázku, ako sa správne obliecť do lietadla? Veľa cestujúcich nosí jogové legíny alebo tepláky, aby si zabezpečili maximálny komfort počas dlhej cesty.

Avšak pozor, ten typ oblečenia je často vyrobený zo syntetických vlákien, a podľa špecializovaného portálu Travelbook.de preto predstavuje bezpečnostné riziko v stave núdze.

Prečo ide o rizikové oblečenie?

„Je teraz trendom cestovať v lietadle v jogových legínach, ale ja osobne sa vyhýbam akýmkoľvek syntetickým vláknam, pretože je pravdepodobnejšie, že sa spália a prilepia na vás, ak dôjde k požiaru,“ uviedla pre The Sun Christine Negroniová, expertka na bezpečnosť letov.

Pozor aj na obuv

Aj pri výbere obuvi treba byť obozretný. V prípade neplánovanej evakuácie lietadla je lepšie mať uzavretú a pevnú obuv. V núdzi sa môže stať, že je podlaha pokrytá olejom alebo vodou a napríklad v takých žabkách by ste sa ľahko mohli pošmyknúť.

Čo by ste si podľa hovorcu organizácie Independent Flight Attendants Organization (UFO) určite do lietadla obuť nemali, sú vysoké opätky.

Ďalšie tipy

Podľa odborníkov by ste sa mali vyhýbať aj príliš voľnému, resp. oversize oblečeniu. To môže byť prekážkou pri rýchlej evakuácii. Cestujúci by na sebe nemali mať nič, čo sa môže niekde zachytiť. V tom prípade pozor aj na rôzne retiazky či iné aplikácie na oblečení.

Dôležitým kritériom pri výbere oblečenia by mala byť aj cieľová destinácia. Vystúpiť napríklad z lietadla na Blízkom východe v krátkej minisukni nemusí byť ten najlepší nápad…

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk