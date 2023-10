Zdroj: KR HaZZ v Žiline Cez Európu sa rúti silný VETRISKO a búrky: VYČÍŇANIE počasia udrie aj na Slovensko! Už o niekoľko hodín by malo Slovensko zasiahnuť nepríjemné počasie. Na čo sa musíme pripraviť? 3. október 2023 Zo Slovenska

Zdroj: KR HaZZ v Žiline

Jeseň na naše územie priniesla pokojné počasie. Aktuálne zažívame nadpriemerne vysoké teploty, za čo môže tlaková výš a príliv teplejšieho vzduchu od juhu.

Prirúti sa aj na Slovensko

„Vďaka tomu sa teploty na našom území šplhajú na hodnoty, ktoré sú typické skôr pre záver leta. Toto letné počasie bude na našom území zotrvávať aj naďalej, ale čaká nás mierne prerušenie. Tým bude studený front, ktorý v noci z utorka na stredu bude postupovať cez Európu,“ informuje portál iMeteo.sk.

Studený front už dnes ovplyvní počasie v Európe v oblasti Nemecka a Beneluxu. Večer sa dostane nad Česko a Rakúsko. Navyše bude rýchlo postupovať k nášmu územiu.

Silný vietor

„Čo tento studený front prinesie sú zrážky. Tie by však nemali byť príliš výrazné. Výraznejšie sa budú vyskytovať pri prípadných búrkach, ktoré však hrozia predovšetkým v Nemecku. Vo všetkých spomínaných krajinách treba počítať so silným nárazovým vetrom, ktorý bude silný predovšetkým na čele postupujúceho frontu,“ píše portál.

Nárazy vetra by mali v našej oblasti dosahovať 70 až 90 km/h a to aj v nižších polohách. Počítať s nimi musíme aj na Slovensku a to hlavne počas nasledujúcej noci.

Najsilnejší vietor treba očakávať medzi polnocou a skorými rannými hodinami.

„Vietor zosilnie postupne aj na ďalších miestach nášho územia, avšak už nebude taký silný, ako na západe krajiny. Prechod studeného frontu prinesie na naše územie aj ochladenie. Teploty by mali poklesnúť o zhruba 5–6 °C, no už v ranných hodinách sa začne vyčasovať a opäť nás čakajú slnečné dni,“ dodáva iMeteo.sk.

Foto: ilustračné

