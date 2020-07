4. júl 2020 Milan Hanzel Správy Chalúpku dedka Večerníčka čaká sťahovanie: Na TOMTO mieste ju už dlho neuvidíme! FOTO

Obec Nová Sedlica sa môže pochváliť domčekom, ktorý poznáme aj ako chalúpku dedka Večerníčka. Zistili sme, že ju čaká sťahovanie a rekonštrukcia. O čo presne ide?

Na samom konci Slovenska leží malebná dedinka, ktorá je aj najvýchodnejším bodom našej krajiny. Okrem majestátnej prírody a tesnej blízkosti hraníc s Poľskom a Ukrajinou, je známa aj čarovnou chalúpkou.

Zvučka a domček

Tou je staručký domček v strede dediny, len pár metrov od miestnej cesty na pozemku v tesnej blízkosti dvoch ďalších nehnuteľností. Práve majiteľ jednej z nich nás privítal s otázkou, či sme si tiež prišli pozrieť domček, ktorý poznáme z najdlhšie vysielanej zvučky Slovenskej televízie. Áno, je to zo známej relácie Večerníček, ktorú verejnoprávna televízia vysiela už 43 rokov. „Nie ste dnes jediní, už tu bolo niekoľko zvedavých ľudí. O fotografiu chalúpky je veľký záujem, dokonca som sa na staré kolená naučil fotiť,“ usmial sa čiperný dôchodca Ján, ktorý býva o pár metrov od najznámejšej nehnuteľnosti v Novej Sedlici.

Po dlhých rokoch sa presunie

Znie to síce nepredstaviteľne, ale domček čaká na „staré kolená“ sťahovanie. Už o tom informovala aj oficiálna stránka RTVS, ale zatiaľ je dom na svojom pôvodnom mieste. „Presne tak, máte dobré informácie. Dom majú presunúť o pár metrov nižšie k potoku. Takisto ju aj zrekonštruujú, hlavne strechu. Tú aj zakryli veľkou plachtou, aby do domu nezatekalo, pretože je zo slamy. Bola by škoda, keby sa takáto pamiatka zrútila,“ dodal pán Ján.

Pýcha Novej Sedlice

Obyvatelia najvýchodnejšej dediny na Slovensku sú hrdí na to, že práve ich domček patrí ku zvučke dedka Večerníčka. Ide totiž o tradičný stavbu takéhoto druhu nielen v okrese Snina, kam Nová Sedlica patrí, ale aj v celom Prešovskom kraji. Postavená bola v minulom storočí a žila v ňom početná rodina. „Chalúpka má len jednu miestnosť a žila tam rodina s piatimi deťmi. Aj ja som mal takú, ale potom som si postavil väčší dom,“ prezradil „sused“ Ján.

