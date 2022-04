Zdroj: pixabay.com Chcete PRÁCU na konci sveta? Celý deň budete počítať tučniaky, má to však háčik Najodľahlejšia pošta na svete hľadá zamestnancov. Ich náplň práce bude naozaj netypická a i neľahká. 30. apríl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Máte niekedy chuť všetko zabaliť a odísť na pokojné miesto mimo civilizácie? V tom prípade by táto pracovná pozícia mohla byť pre vás tá pravá. Otázne však je, ako dlho by ste to vydržali.

Ostrov tučniakov

Antarctic Heritage Trust je britská organizácia, ktorá sa stará o kultúrne i prírodné dedičstvo Antarktídy. Spoločnosť zverejnila inzerát, v ktorom hľadá pracovníka najodľahlejšej pošty na svete. Informuje o tom portál The Washington Post.

Takmer 80-ročná budova je vo vlastníctve Spojeného kráľovstva a nachádza sa na ostrove Goudier. Slúži ako pošta a zároveň ako miestne múzeum. Ostrov je veľký sotva ako futbalové ihrisko a obývajú ho stovky tučniakov. Hoci hovoríme o pošte, poštársku prácu tak, ako ju poznáme u nás, určite nečakajte.

Organizácia každý rok najíma štyroch „poštárov“, ktorí by na ostrove žili od novembra do marca a starali sa o niekoľko vecí. Náplňou ich práce je napríklad aj počítanie populácie tučniakov.

Okrem toho sa musia zamestnanci starať o turistov, ktorí počas sezóny prichádzajú loďou. Tiež majú zbierať aj viaceré ďalšie enviromentálne ú­daje.

Drsné podmienky

Môže to znieť ako veľké dobrodružstvo, spoločnosť ale zdôrazňuje, že nejde o žiadnu zimnú dovolenku. Pracovníci opustia svoje domovy na celých päť mesiacov a zvyknúť si musia na poriadne drsné podmienky. Pracujú dvanásť hodín denne, na odpočinok im veľa času nezostane.

Rozlúčiť sa tiež musia s tečúcou vodou, mobilom či internetom. Tím spolu býva v skromnej chatke, prespáva na jednoduchých poschodových posteliach a zdieľa spolu jednu kúpeľňu.

Napriek tomu je o toto netypické povolanie veľký záujem. Organizácia dostáva ročne stovky až tisíce žiadostí. Hlásia sa ľudia zo všetkých kútov sveta a z rôznych spoločenských vrstiev. Úspešní kandidáti absolvujú týždenný výcvik v Cambridge a v októbri tohto roka už zamieria do ľadovej tundry.

