12. január 2024 Jakub Forgács Krimi Chlapca ZRAZILO auto priamo na priechode: So ZRANENIAMI skončil v nemocnici, FOTO Policajti apelujú na všetkých vodičov, aby zbystrili pozornosť, obzvlášť ak sa popri ceste pohybujú deti.

Na Ulici Dr. Jánskeho v Žiari nad Hronom sa stala vo štvrtok (11.1.) v ranných hodinách nehoda. „Podľa doposiaľ zistených informácií k nehode došlo, keď 7-ročný chlapček vchádzal na priechod pre chodcov pričom ho zachytilo osobné auto Škoda Fabia, ktoré viedol 64-ročný vodič,“ uviedli banskobystrickí krajskí policajti na sociálnej sieti.

Zranený chlapec

„Pri nehode došlo k zraneniu maloletého chodca, ktorý bol z mieste nehody so zraneniami prevezený do nemocnice,“ spomenuli so slovami, že podľa predbežného vyjadrenia lekára by malo ísť o ľahké zranenia.

„Alkohol u vodiča zistený nebol,“ dodali muži zákona s tým, že presná príčina nehody, ako aj miera jej zavinenia sú predmetom ďalšieho objasňovania.

Bezpečná cesta

Bez ohľadu na dopravnú nehodu a jej okolnosti apelujú policajti na všetkých vodičov, aby zbystrili pozornosť, obzvlášť ak sa popri ceste pohybujú deti. Ich správanie vzhľadom na vek môže byť nevyspytateľné, nakoľko nevedia ešte odhadnúť rýchlosť a vzdialenosť približujúcich sa vozidiel.

„Deti je potrebné oboznamovať so zásadami bezpečnosti cestnej premávky už od malička, aby vedeli, ako sa v rôznych situáciách zachovať, keď sa pohybujú pri cestách a keď sa stanú účastníkmi cestnej premávky, pretože doprava nás sprevádza po celý život. Zúčastňujeme sa na nej ako chodci, cyklisti, cestujúci alebo neskôr vodiči vozidiel,“ dodali policajti so slovami, že výchova k správnemu správaniu sa v cestnej premávke začína v rodine, preto je tu odkaz pre všetkých rodičov: „Buďte pre svoje deti vzorom aj v správaní sa na cestách.“

Zábery z miesta nehody nájdete v priloženej fotogalérii.

