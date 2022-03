Zdroj: TASR/Jakub Kotian Chytí hotel KYJEV nádych Ukrajiny? Alojz Hlina dostal nápad a zháňa horolezcov Hotel Kyjev patrí k päťke najvýznamnejších povojnových stavieb Bratislavy. A jeho samotný názov k aktuálnej situácii napovedá, aký zámer s ním má Alojz Hlina. 2. marec 2022 ELA Rôzne

2. marec 2022

Chytí hotel KYJEV nádych Ukrajiny? Alojz Hlina dostal nápad a zháňa horolezcov

Hotel Kyjev patrí k päťke najvýznamnejších povojnových stavieb Bratislavy. A jeho samotný názov k aktuálnej situácii napovedá, aký zámer s ním má Alojz Hlina.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ukrajinci už siedmy deň odolávajú ruským vojakom a invázii. Svetom, vrátane Slovenska, sa na podporu občanov šíria protesty, koncerty či rôzne akcie, ktoré symbolicky vysielajú signál, že Ukrajinci majú spojencov.

Ako už napovedá názov hotela, Kyjev sa stal inšpiráciou pre Alojza Hlinu, ktorý sa po pauze vracia naplno do politiky s Tomášom Druckerom v zoskupení Dobrá voľba a Umiernení.

„Máme súhlas majiteľa hotela Kyjev na veľkú inštaláciu. Na streche bývalého hotela Kyjev nainštalujeme veľkú ukrajinskú vlajku. Inštalovať ju tam budeme v piatok poobede. A ak by sme našli horolezcov, ktorí by to urobili "pro bono“, tak máme aj predbežný súhlas majiteľa na premaľovanie fasády do ukrajinských farieb. Tak ako v Kyjeve musí viať ukrajinská vlajka, tak aj na budove hotela Kyjev musí teraz byť ukrajinská vlajka," napísal v stredu na sociálnej sieti Alojz Hlina.

Hotel Kyjev na Rajskej ulici blízko Kamenného námestia je dielom Ivana Matušíka. Postavili ho v roku 1973 a v tom čase sa považoval za architektonický skvost. Za socializmu bol najvyhľadávanejším ubytovacím zariadením v Bratislave, no po Nežnej revolúcii začal chátrať.

Zdroj: TASR