Čierny deň pre ruské letectvo: Ukrajina mu mala ZOSTRELIŤ stroj za STOVKY miliónov

Náklady na jedno lietadlo A-50 sa odhadujú na 330 miliónov dolárov. Obe lietadlá slúžili ako vzdušné komunikačné a veliteľské stanovištia. Na základe statusov poslancov ukrajinského parlamentu Jurija Mysiagina a Alexandra Fedienka o tom v pondelok informovala rozhlasová stanica Deutsche Welle.

Neskôr túto informáciu s odvolaním sa na ukrajinskú armádu a hlavnú správu vojenskej rozviedky priniesli aj viaceré ukrajinské médiá.

Britská stanica BBC napísala, že veliteľ letectva ukrajinských ozbrojených síl Mykola Oleščuk v pondelok ráno vo svojom kanáli na platforme Telegram zverejnil fotografiu zničeného bytového domu s dátumom 14.01.2023 a komentárom: „To máte za Dnipro. Zhorte v pekle, vy neľudia!“

Oleščuk tým narážal na raketový útok na ukrajinské mesto Dnipro, ktorý sa odohral 14. januára 2023 a zahynulo pri ňom viac ako 40 ľudí.

Podľa Mysiagina, ktorý je podpredsedom parlamentného výboru pre obranu, lietadlo včasnej výstrahy a riadenia A-50 bolo zostrelené. Aj bombardér IL-22M dostal počas letu zásah a jeho posádka sa snažila dostať sa na najbližšie letisko. Lietadlo však zmizlo z radaru po tom, čo začalo klesať v oblasti mesta Kerč.

Zdroj citovaný ukrajinskými médiami poskytol aj záznam údajného rozhovoru pilota bombardéra Il-22M, ktorý od dispečera žiadal o núdzové pristátie na letisku Anapa.

Ruské ministerstvo obrany informácie o zostrelení svojich dvoch lietadiel oficiálne nekomentovalo. Telegramový kanál Rybar, ktorý je blízky ruskému ministerstvu obrany, ako jednu z verzií udalostí nad Azovským morom uviedol aj paľbu ruskej protivzdušnej obrany.

Lietadlo A-50 nesie radar a používa sa pri frontovom prieskume na prípravu úderov a zabránenie nepriateľským útokom. Je používané na detekciu a sledovaniu vzdušných cieľov, ale aj hladinových plavidiel. Rusko má podľa oficiálnych údajov menej ako desať takýchto lietadiel, doplnila BBC.

Official: The Commander-in-Chief of the Armed Forces confirmed the destruction of two Russian aircraft over the Sea of ​​Azov - A-50 and IL-22. pic.twitter.com/cPrsC5uyPa