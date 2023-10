7 Galéria Zdroj: Instagram.com/jankabittociganikova Cigániková sa ukázala bez šiat: ŠTIPĽAVÝ odkaz z dovolenky pre Fica a spol. FOTO Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková nemá problém ukázať sa na sociálnych sieťach v plavkách. Už to párkrát spravila, no tentoraz pridala trochu provokácie aj do statusu k fotke. 16. október 2023 Politika

16. október 2023 Politika Cigániková sa ukázala bez šiat: ŠTIPĽAVÝ odkaz z dovolenky pre Fica a spol. FOTO Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková nemá problém ukázať sa na sociálnych sieťach v plavkách. Už to párkrát spravila, no tentoraz pridala trochu provokácie aj do statusu k fotke.

Známa poslankyňa vie, ako si „rypnúť“ do akejkoľvek témy a na Instagrame to už niekoľkokrát potvrdila. Rovnako vie použiť aj typické ženské zbrane, ktoré osoby nežného pohlavia občas na sociálne siete zavesia. Myslíme tým fotografie, na ktorých tak trochu provokujú, no nielen snímkami v plavkách či z dovoleniek. Cigániková teraz zvolila aj jedno, aj druhé.

„Ešte to sem rýchlo zavesím, kým nám nová koalícia takéto fotky nezakáže,“ napísala Cigániková na Instagram pod fotografiu z dovolenky v USA, na ktorej je v plavkách.

Narážala tým na voľby a takto pokračovala: „Toto je fotka 5min po búrke. Tak to v živote chodí. Kým nie je dobre, tak ešte nie je koniec… Tak to bude snáď raz aj na Slovensku a niekedy tam vyhrá voľby aj niekto iný ako Mečiar, Fico, Matovič. Lebo len títo u nás zatiaľ právoplatne vyhrali voľby. Verím, že aj na Slovensku raz vyjde slnko.“

7 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk