Čo robiť, keď v mori stretnete ŽRALOKA? Odborník radí, ako si ZACHRÁNIŤ život

Počas týždňa svetom obletela tragická správa. Na pobreží Červeného mora, v egyptskom letovisku Hurgada, žralok roztrhal 23-ročného muža.

Zviera na plavca zaútočilo vo vzdialenosti iba 10 až 15 metrov od brehu. Nakoľko ide o obľúbené letovisko, množstvo ľudí zostalo v poriadnom šoku. Aj keď je šanca, že v mori natrafíte na žraloka, extrémne malá, zíde sa vedieť, ako sa správať v prípade, že na predátora predsa len narazíte.

Základné pravidlo

Pre tn.cz sa rozhovoril potápač a odborník na žraloky Richard Jaroněk. Najdôležitejšia je prevencia. „Vždy platí pravidlo, že by sme sa nemali kúpať pri súmraku a po svitaní. Je to čas, kedy žraloky vyrážajú na lov,“ povedal Jaroněk.

Toto určite nerobte!

Čo ale robiť, keď vás pri kúpaní žralok prekvapí a priblíži sa na kontaktnú vzdialenosť?

„Človek si v hlave musí vyjasniť, že ten žralok je tam vždy. My o ňom nevieme, môže byť 20 metrov ďaleko. Nedesíme sa toho. Keď k nám žralok pripláva, tak by sme sa mali hlavne upokojiť, nerobiť to, čo robíme ako neškolení ľudia, ten prvý obranný reflex – krik, špliechanie, snaha odplávať preč,“ upozorňuje odborník.

Predstava, že by sme žralokovi dokázali odplávať, je nereálna. Útek je však prirodzený reflex.

„Žraloka nabudí práve tá panika, z jeho pohľadu tam to "zvieratko“ umiera, topí sa. On cíti vibrácie tvorov v tiesni. Mali by sme sledovať tieň pod vodou a pomaly sa vrátiť k brehu, mólu, či lodi," povedal pre portál.

Neuveriteľné, čo zaberá

Podľa Richarda Jaroněka útok žraloka neprebieha tak, ako to môžeme vidieť vo filmoch. Žralok sa hneď nezahryzne, ale najprv človeka v mori skúma. Môže sa ho tak dotknúť plutvou alebo do neho narazí.

A akú radu má odborník, keď už situácia dospeje ku kontaktu s morským predátorom? „Keď poviem, ako to robíme my, tak budú ľudia krútiť hlavou. Normálne ich odstrčíme preč. Nemusíme ich mlátiť, normálne ho odstrčíte preč. Keď to povieme ľuďom, tak to môže byť desivé, nepredstaviteľné,“ radí skúsený potápač.

