21. júl 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Čo sa to deje v našom hokeji? Riadiaci orgán Tipsport Ligy má skončiť v likvidácii!

Akciová spoločnosť Pro-Hokej, ktorá zastrešuje kluby Tipsport Ligy, bude mať nového prezidenta 29. júla. Okrem toho sa údajne dostala aj do likvidácie.

Po utorkovom zasadnutí klubov TL o tom informoval Imre Valášek, ktorý je dočasne poverený vedením spoločnosti.

Je alebo nie je?

Oficiálna časť valného zhromaždenia sa v utorok stretla vo Zvolene o desiatej hodine ráno, no už hodinu predtým sa údajne niektorí členovia zišli a vytvorením dozornej rady novej spoločnosti poslali Pro-Hokej do likvidácie. „Pro-Hokej normálne funguje ďalej. Ak sa niečo udialo, alebo udeje, budeme včas informovať,“ povedal Valášek. O týždeň sa zástupcovia klubov stretnú vo Zvolene opäť, Valášek informoval, že by spomedzi kandidátov mali vybrať nového riaditeľa spoločnosti: „Pozveme si štyroch najlepších kandidátov, ktorí sa prihlásili do výberového konania a z nich vzíde nový šéf spoločnosti, na ktorom sa všetci zhodneme.“

Riešili aj koronavírus

Okrem toho sa zástupcovia klubov zaoberali aj ďalšími témami. „Zaoberali sme sa aj témami a otázkami okolo koronavírusu. Nevieme, čo nás čaká, ale je to pálčivá téma a naša priorita. Rokovali sme s hlavným hygienikom SR pánom Mikasom, dohodli sme sa, že budú na štadiónoch fungovať bufety, čo je dôležitá vec. Máme povolené aj státie na tribúnach, takže veríme, že päťdesiat percent naplnenia kapacity sa ešte zvýši. Sezóna sa začína o dva mesiace a vývoj sa ešte môže zmeniť. Veríme, že k lepšiemu,“ uviedol Valášek.

Zdroj: TASR