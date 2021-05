12 Galéria Zdroj: TASR/Ján Krošlák Čo sa vlastne stalo v Rudne? Za povodňovou tragédiou má byť viacero chýb Do zaplavenej obce na strednom Slovensku dorazili ministri aj priemiér. Šéf agrorezortu so šéfom vodohospodárov sa zhodujú na tom, že v dedine niečo nebolo v poriadku. 18. máj 2021 Zo Slovenska

18. máj 2021 Zo Slovenska Čo sa vlastne stalo v Rudne? Za povodňovou tragédiou má byť viacero chýb Do zaplavenej obce na strednom Slovensku dorazili ministri aj priemiér. Šéf agrorezortu so šéfom vodohospodárov sa zhodujú na tom, že v dedine niečo nebolo v poriadku.

V obci Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica, ktorú zasiahla povodeň po pondelkovom (17. 5.) pretrhnutí protipovodňovej hrádze, pomáha od utorkového rána 25 profesionálnych vojakov. Na miesto vycestoval aj minister obrany SR Jaroslav Naď spolu s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (obaja OĽANO), ďalšími ministrami a zástupcom náčelníka Generálneho štábu OS SR Ľubomírom Svobodom. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Pomáhajú vojaci

„Situácia v Rudne nad Hronom je naozaj vážna. V prvom rade nám je nesmierne ľúto ľudského života, ktorý́ si vyžiadala nárazová povodňová vlna. Na základe požiadavky krízového štábu sme obci poskytli sily a prostriedky na odstránenie následkov povodne, pričom naši vojaci budú spolu so zložkami Hasičského a záchranného zboru pomáhať, dokedy to bude potrebné. Urobíme všetko pre to, aby sa situácia v obci čím skôr stabilizovala,“ povedal minister obrany.

Ako deklarovalo ministerstvo, príslušníci Ozbrojených síl SR sú pripravení nasadiť svoje špecializované prostriedky a spôsobilosti vždy tam, kde je ich pomoc potrebná na záchranu životov a majetku spoluobčanov.

Prípad je mementom

V Rudne nad Hronom bolo zanedbané hradenie bystrín. Prehrádzka, ktorá sa pretrhla, mala zrejme chybu v konštrukcii či údržbe. Myslí si to minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO).

Prehrádzka mala podľa Mičovského viac ako desať rokov a manipulačný poriadok k nej nebol zrejme dodržaný. „Aj dobre vybudovaná prehrádzka tak potom stratí zmysel,“ poznamenal. Povodie má 1 200 hektárov a všetky potoky smerujú na prehrádzku, ktorá bola pretrhnutá. Agrorezort kontaktoval hydrometeorológov, ktorí potvrdili, že na jeden meter štvorcový spadlo 35 milimetrov zrážok, čo je 450 000 kubíkov vody. „To je obrovské množstvo,“ skonštatoval Mičovský.

Minister tvrdí, že lesníci majú v tomto prípade čisté svedomie, pretože analýza a evidencia ukázali, že v okolí vyrúbali len dvojpercentnú plochu lesa. Nedostatky Mičovský vidí najmä v hradení bystrín. V rámci toho sa budovali nové prehrádzky, zároveň sa udržiavali staré. Kedysi to bola vysoká špecializácia lesníkov, v súčasnosti sa však na to nevymedzuje dostatok financií. „Keďže sme túto činnosť zanedbali, treba považovať prípad v Rudne nad Hronom za memento, pretože takýchto prehrádzok bolo vybudovaných stovky až tisíce, ktoré buď zanikli, alebo sú nefunkčné,“ povedal šéf agrorezortu. Považuje za potrebné, aby sa táto činnosť vrátila do kancelárií ministerstva, lesníckych škôl a prevádzok.

Financiách na hradenie by sa podľa Mičovského mohli použiť aj z plánu obnovy. Chce na tom spolupracovať s ministerstvom životného prostredia.

Veľa chýb

O chybách v riešení hrádze hovorí aj riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Róbert Hok.

„Zadržiavanie vody v krajine rôznymi prehrádzkami má svoj význam, tu bola zvolená zlá forma. Každá takáto stavba, ktorá má viac ako štyri metre, musí byť zaradená do technicko-bezpečnostného dohľadu, čo sa v Rudne nad Hronom nestalo,“ uviedol Hok. Ako dodal, povodňová situácia by v obci v dôsledku intenzívnych dažďov zrejme vznikla aj bez hrádze, situáciu však zhoršilo jej pretrhnutie.

Vodozádržné opatrenie nad obcou Rudno nad Hronom bolo podľa SVP vybudované v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky v rokoch 2010 až 2012. Stavba bola realizovaná na lesnom toku, ktorý SVP prebral do správy od Lesov SR tento rok.

„Prevzatím toku do správy sa SVP zaoberá problematikou zabezpečenia protipovodňovej ochrany obyvateľov obce a ich majetku. Do aktualizácie Plánu manažmentu povodňových rizík bol zaradený aj Rudniansky potok. Bývalý správca toku Lesy SR má spracovanú projektovú dokumentáciu na projekt, v rámci ktorého sa navrhuje oprava jestvujúcej úpravy toku a vybudovanie nového lichobežníkového profilu, ktoré SVP navrhuje doplniť o rekonštrukciu pôvodného historického tajchu,“ uviedol hovorca SVP Marián Bocák.

Hasiči stále pracujú

Prívalová povodeň, ktorá sa prehnala obcou Rudno nad Hronom, si vyžiadala život jedného staršieho muža. Voda tiež poškodila miestnu cestnú infraštruktúru, približne dve desiatky vozidiel a zatopila pivnice domov. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) museli krátko po tragédii z jedného domu zachraňovať tri osoby, ktoré sa nedokázali svojpomocne dostať von. Odčerpávanie vody zo zatopených pivníc, priestorov a ulíc vykonávali desiatky hasičov a dobrovoľných hasičov aj počas noci.

Na mieste stále zasahujú hasiči. „Odstraňujú následky povodne, čistia a dezinfikujú studne a zdroje pitnej vody a odstraňujú nánosy bahna z ulíc a dvorov rodinných domov,“ informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

