20. september 2023
Covid chytil DRUHÝ dych! Kto by sa mal OPÄŤ očkovať a stačia nám doterajšie vakcíny? S príchodom jesene pribúda nakazených pacientov s covidom. Hygienici a epidemiológovia sú preto v pozore a radia, kto by mal zvážiť očkovanie. Čo môžeme očakávať v najbližších mesiacoch?

Rizikové skupiny ľudí by mali na jeseň zvážiť očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Odporúča to hlavný hygienik SR Ján Mikas i Ministerstvo zdravotníctva SR v súvislosti s očakávaným nárastom akútnych respiračných ochorení počas chrípkovej sezóny. Očkovanie by malo byť dostupné aj bez objednania. Zavádzanie celoplošných opatrení sa nateraz nepredpokladá.

ÚVZ SR na svojom webe zverejnil, akú jeseň v súvislosti s covidom môžeme očakávať.

Kto by sa mal očkovať?

„Rizikové skupiny sú starší ľudia nad 60 rokov, ľudia so závažnými chronickými ochoreniami, tehotné ženy, obézni ľudia, klienti sociálnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci a pracovníci v sociálnej starostlivosti, ale aj ľudia, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti,“ vymenoval Mikas.

V rámci očkovacej stratégie na jeseň 2023 bude po celom Slovensku k dispozícii 29 očkovacích miest. Ich mapu rezort zverejní na webe.

„Je to 29 nemocníc, kde sa bude očkovať nasledujúcich desať týždňov a priebežne to budeme prehodnocovať v závislosti od toho, aký bude záujem. Ak bude nízky, budeme počty znižovať,“ ozrejmila generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia Ildikó Kukanová.

Druhý dych

Viac nakazených ľudí registruje aj infektológ Peter Sabaka. „Zvýšený počet pacientov sme zaevidovali, ale iba mierny. Momentálne dominujú v Európe aj v USA dva subvarianty s názvom EG.5, známe aj pod názvom Eris, druhý je podobný, ale obidva sú potomkovia variantu omikron, čiže majú aj podobné biologické vlastnosti. To znamená, že hoci sa veľmi ľahko šíria, sú ľahko infekčné, iba zriedka vyvolávajú ťažký priebeh ochorenia,” cituje odborníka pluska.sk.

Problémy s covidom nemá len Európa, nárast počtu pozitívnych je aj v Spojených štátoch. „Keď sa prizerám na to, ako prebieha nový nárast pacientov s koronavírusom na JIS napríklad v Spojených štátoch alebo niekde inde na západe, vyzerá to tak, že covid dostal druhý dych. Preto som prekvapený, že u nás je ticho. Možno to na Slovensku nie je, alebo možno sme všetci už takí unavení, že tomu nedávame veľkú pozornosť. Kedysi sme mali informácie na dennej báze, no dnes, keď si otvoríte stránku ministerstva, tak neviete ani zistiť, kde sa máte dať zaočkovať,” kritizuje hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay.

Zvýšený počet nakazených

Od štvrtka (21. 9.) sa ľudia budú môcť na očkovanie objednávať prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Od pondelka (25. 9.) budú sprístupnené termíny bez objednania.

Bez ohľadu na predchádzajúce očkovania odborníci odporúčajú nechať sa zaočkovať najnovšou vakcínou Comirnaty, ktorá chráni pred najnovšími aj predchádzajúcimi variantami ochorenia. Sprístupnená by mala byť od budúceho týždňa. V súčasnosti je na Slovensku 8600 dávok tejto vakcíny, ďalších približne 200-tisíc by malo prísť v októbri a novembri.

V súčasnosti Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR eviduje zvýšenie chorobnosti na COVID-19, pričom na Slovensku prevládajú subvarianty omikronu XBB a XBB.1.5.

„Nespôsobujú závažné zhoršenie epidemiologickej situácie,“ priblížil Mikas. Cieľom odporúčaného očkovania je podľa jeho slov predchádzať hospitalizáciám, závažným ochoreniam a úmrtiam a znížiť zaťaženie systému zdravotnej starostlivosti. V rámci očkovacej stratégie odporúčajú aj očkovanie proti chrípke.

Ministerstvo ani ÚVZ SR nepredpokladajú v súvislosti s jesennou sezónou zavádzanie plošných opatrení. „Avšak môžu sa vyskytovať lokálne epidémie, keď budú mať hlavné slovo riaditelia škôl a regionálni hygienici, ktorí prediskutujú možnosti možno uzavretia nejakého kolektívu,“ dodal Mikas.

