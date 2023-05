5 Galéria instagram.com/bigskyoutdoor Zdroj: instagram.com/deisokaviagens Dedinčania museli OPUSTIŤ svoje domovy: Malebnú obec pravdepodobne zavalí masa SKÁL! Obyvateľov švajčiarskej dediny Brienz museli vysťahovať. Hrozí masívny zosuv skál! 12. máj 2023 Monika Hanigovská Zo zahraničia

Obyvateľom švajčiarskej dedinky Brienz bolo oznámené, aby si zbalili kufre a okamžite opustili svoje príbytky. Informuje o tom portál BBC. V malebnej obci totiž hrozí masívny zosuv skál a z tohto dôvodu museli dedinčania, žijúci pod skalou naraz opustiť svoje domovy. Je možné, že sa do nich už nikdy nevrátia.

Dedinu Brienz môže zavaliť až 2 milióny kubických metrov skál.

Ťažké lúčenie

Obyvatelia si svoju dedinku tak obľúbili, že si zvykli aj na „dosť veľké balvany“, ktoré im už v minulosti dopadali do záhrad. Oblasť okamžite uzavreli a 70 ľuďom nariadili rýchlu evakuáciu.

„Milujem to tu, Brienz je krásna dedina, je tu ticho,“ povedala tunajšia obyvateľka pre BBC. „Všetko sa zbehlo tak rýchlo… Všetci sme si mysleli, že budeme mať viac času, je to veľmi zvláštny pocit,“ vyznal sa ďalší dedinčan.

Hrozivý scenár

Ako píše iMeteo.sk, geológovia prišli s hrozným scenárom − podľa nich do troch týždňov dôjde k masívnemu zosuvu, ktorý úplne pochová túto lokalitu a zrovná ju so zemou: „Hora za domami sa totiž rozpolila a pôda je čoraz viac nestabilná. Na niektorých domoch sa už objavili trhliny alebo niektoré budovy sa mierne naklonili do strán.“

Ide o nezvratný proces, pri ktorom je potrebné konať okamžite. Odborníci uviedli, že ide o dôsledok globálneho otepľovanie, keďže švajčiarsky permafrost sa rýchlo topí a terén sa stáva nestabilný.

