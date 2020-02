24. február 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Detská hra priamo na striedačke? Pre Tatara to nie je problém ani v NHL! VIDEO

Tú hru pozná každý! Ide o detskú "brnkačku": kameň, papier, nožnice. No, a to predviedol počas zápasu hokejovej NHL slovenský útočník Tomáš Tatar.

Zdroj: TASR

Rodák z Dubnice nad Váhom sa udomácnil v klube Montreal Canadiens a patrí medzi lídrov kanadského klubu.

Parťák s Gallagherom

Tomáš je známy tým, že sa v každom mančafte, kde pôsobil, zaradil medzi miláčikov. A to nielen publika, ale aj ostatných hráčov. Tak tomu je aj teraz, keď si skvele rozumie s útočníkom Brendanom Gallagherom. Dôkazom toho sú nielen spoločné fotky, ktoré sú roztrúsené po sociálnych sieťach, ale aj posledný počin tejto dvojice.

„Strihli“ si v priamom prenose

Počas súboja Montrealu na ľade Ottawy Senators do konca zostávali dve minúty, keď rozhodca nariadil, aby niekto z tímu Canadiens zamieril na trestnú ľavicu namiesto Nicka Cousinsa, ktorý bol vylúčený do konca zápasu. Jeho nižší trest si však musel odsedieť niekto zo striedačky. No, a Gallagher s Tatarom to zobrali ako chlapci na ulici a rozhodli sa si o tom „strihnúť“. Keďže Slovák prehral, porúčal sa na trestnú ľavicu on. „Bolo to zábavné,“ bavil sa na tom aj gólman Montrealu Price.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk