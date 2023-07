Zdroj: Hoaxy a podvody - Polícia SR , TASR/Pavol Zachar Dezinformátori prerazili DNO: NECHUTNÝM spôsobom zosmiešnili prezidentku Čaputovú Dezinformátori zobrali fotku prezidentky a nevhodným spôsobom ju upravili. Zmanipulovaný záber sa začal šíriť po Facebooku. 31. júl 2023 Zo Slovenska

31. júl 2023 Zo Slovenska Dezinformátori prerazili DNO: NECHUTNÝM spôsobom zosmiešnili prezidentku Čaputovú Dezinformátori zobrali fotku prezidentky a nevhodným spôsobom ju upravili. Zmanipulovaný záber sa začal šíriť po Facebooku.

Slovenskí dezinformátori sa neštítia naozaj ničoho. Najnovšie sa ich obeťou opäť stala hlava štátu – prezidentka Zuzana Čaputová.

Úbohý pokus o zosmiešnenie

Na Facebooku sa šíri fotografia z festivalu Pohoda, ktorého sa zúčastnila aj prezidentka. Niekto si však dal tú námahu a obrázok upravil.

„Stránka „Neverím falošným politikom“ si prezidentku podala úplne úbohým spôsobom. Posmievala sa jej za vzhľad: „Dobre ťa Slováci vykŕmili,“ uvádzajú v popise,“ informuje stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR s tým, že fotografiu niekto účelovo digitálne rozšíril.

Fotografiu upravili!

Prezidentke sa pri niektorých pohyboch počas diskusie na pár sekúnd vytvorilo v časti gombíkov malé očko.

„No rozhodne to nie je niečo šokujúce. Každý z nás má s týmto skúsenosť, veď je to len látka. A pani prezidentka je tiež len človek,“ pokračuje policajná stránka a dodáva: „Úbohé na tom celom je to, že hoaxeri originálnu fotografiu prerobili (obrázok vľavo) a roztiahli ju tak, aby Zuzane Čaputovej pridali nejaké tie kilá navyše (obrázok vpravo).“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

HOAXERI ZOSMIEŠNILI JEDINE SEBA, ROZHODNE NIE PREZIDENTKU Facebook obletela falošná fotografia z festivalu Pohoda,... Posted by Hoaxy a podvody - Polícia SR on Sunday, July 30, 2023

Zdroj: Dnes24.sk