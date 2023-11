Zdroj: Pexels.com , Pexels.com Dievčatá si pochutnávali na balenom šaláte a... NECHUTNÉ! Objavili v ňom mŕtvu MYŠ Toto nechce zažiť nikto! Mladé dievčatá si chceli pochutiť na chrumkavom šaláte. Po jeho otvorení zostali v poriadnom šoku. 2. november 2023 Zo zahraničia

Poriadne nechutný zážitok majú za sebou dve dievčatá zo Ženevy. Keďže boli hladné, rozhodli sa, že si kúpia balený šalát.

Odporné prekvapenie

„Začali sme jeden z nich jesť, až kým sme nenarazili na niečo zvláštne. Najprv sme nechápali, čo to je, a keď sme si to uvedomili, bol to šok,“ hovorí jedna z tínedžeriek pre portál 20min.ch.

Po zjedení niekoľkých súst objavili mŕtvu myš!

Chuť ich okamžite prešla. Jedno z dievčat dodáva, že po tomto náleze malo týždeň problém čokoľvek zjesť. „Dokonca som sledovala mamu pri varení. A aj keď som vedela, že nič také nehrozí, všetko som stále musela kontrolovať,“ dodáva.

Ospravedlnili sa im

Dievčatá sa okamžite vydali do supermarketu. Jeho zamestnanci nechápali, ako sa mohla mŕtva myš dostať do šalátu. Manažér spoločnosti sa im ospravedlnil a pozval ich na prehliadku závodu, v ktorom sa šaláty pripravujú. „Všetky zložky šalátu sa do misiek plnia ručne. Preskúmali sme celý postup,“ prezradil obchodný reťazec s tým, že prísna kontrola kvality funguje na jednotku a v tomto prípade ide o "nešťastný a absolútne výnimočný prípad.“

Ako ospravedlnenie obom dievčatám ponúkli poukážky v hodnote tisíc švajčiarskych frankov (viac ako tisíc eur).

Tínedžerky dokonca absolvovali aj vyšetrenia v nemocnici. Lekári im odporučili, aby počkali dva týždne. Žiadne zdravotné problémy sa však ani časom neobjavili.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

