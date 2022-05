Zdroj: Facebook.com/DjBobo DJ BOBO zaplnil amfiteáter v Nitre: TOTO po koncerte odkázal fanúšikom, VIDEO Koncert v Nitre pred naplneným amfiteátrom si užíval aj samotný Dj Bobo. Svedčí o tom aj tento parádny odkaz pre fanúšikov. 26. máj 2022 Magazín

Vo fanúšikoch ešte doznievajú nezabudnuteľné zážitky, o ktoré sa im postaral 20. mája Dj Bobo na koncerte v Nitre.

Plný amfiteáter ľudí si užíval známe tanečné hity 90. rokov, ktoré 54-ročný švajčiarsky rodák zaspieval naživo spolu s kapelou.

Fanúšikovia si mohli vypočuť a zaspievať piesne ako Let The Dream Come True, Everybody, Chihuahua, Take control a ďalšie. Okrem toho potešil publikom aj niekoľkými vetami v slovenčine, za ktoré si vyslúžil veľký potlesk.

Pred koncertom Dj Boba vystúpil Michal David, tanečná skupina Old School Brothers a Fun Factory. Fantastickú odozvu fanúšikov si užíval aj samotný Dj Bobo.

Po koncerte v Nitre pridal na sociálnu sieť video so slovami: „Ďakujem Nitra, Slovensko! Aká skvelá noc s tebou,“.

Po koncerte v Nitre zamieril Dj Bobo do Prahy, kde ho čakal 16-tisícový dav na podujatí 90s Explosion Festival. Neobíde ani susedné Maďarsko, kde vystúpi 28. mája na festivale v meste Győr.

Tank you Nitra Slovakia ! what a great night with you Posted by DJ BoBo on Saturday, May 21, 2022

Zdroj: Dnes24.sk