Do Bratislavy sa za vyšším platom neoplatí odísť každému. Kto sa môže tešiť na lepšie zárobky?

Pri upratovačkách regionálne platové rozdiely takmer nevidieť. Pri kvalifikovaných zamestnancoch sú však vyššie.

Sťahovanie či dochádzanie za prácou do Bratislavy sa neoplatí každému. Lepšie zárobky v hlavnom meste čakajú najmä zamestnancov s vyššou kvalifikáciou. Ukázala to analýza portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia.

Platové rozdiely

Zamestnancov na najnižších pracovných pozíciách označuje analýza ako pomocných pracovníkov. V tejto skupine pracovníkov sa nachádzajú napríklad robotníci bez kvalifikácie či upratovačky. Priemerný základný plat týchto ľudí predstavuje v Bratislavskom kraji 730 eur v hrubom. V Prešovskom kraji, kde sú mzdy na Slovensku najnižšie, predstavuje priemerný základný plat pomocných zamestnancov 651 eur v hrubom. V porovnaní s Bratislavským krajom ide o rozdiel 12 %.

Platové rozdiely rastú pri vyšších úrovniach pozícií. Napríklad administratívni pracovníci zarobia v Bratislavskom kraji až o 32 % viac v porovnaní s regiónom Prešova. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje 269 eur.

Regionálne platové rozdiely sú pri kvalifikovaných zamestnancoch ešte vyššie. Kvalifikovaní netechnickí zamestnanci majú v Prešovskom kraji priemerný základný plat 1093 eur v hrubom. Takíto pracovníci zarobia v Bratislavskom kraji o 386 eur viac. To predstavuje viac ako 35 %. Technickí zamestnanci majú v hlavnom meste oproti tým prešovským v priemere o 526 eur viac. Teda o vyše 42 % viac.

Za prácou do Bratislavy

Dochádzanie alebo úplný odchod za prácou do hlavného mesta sa oplatí najmä top manažérom. Pomerne výrazný rozdiel je pri tejto skupine zamestnancov aj medzi Bratislavským a Trnavským krajom. Vrcholový manažment v Bratislavskom kraji má na výplatnej páske zhruba o 25 % viac. Aj pri tejto skupine zamestnancov je vidno najväčší rozdiel medzi hlavným mestom a prešovským regiónom. Manažéri v Prešovskom kraji zarobia v priemere 2489 eur v hrubom. Bratislavskí riadiaci zamestnanci majú až o 1377 eur viac, čo je viac ako 55 %.

Analýza portálu ukázala aj to, ako sa vyvíjajú regionálne rozdiely na štyroch konkrétnych pozíciách. Pri upratovačkách regionálne rozdiely takmer nevidieť. Pri pokladníkoch sú síce platové pomery v jednotlivých krajoch na Slovensku rôzne, priemerné základné platy sa líšia len minimálne.

Omnoho výraznejšie zmeny v platovom ohodnotení podľa regiónu, v ktorom zamestnanci pracujú, možno vidieť pri pozícii programátor. Tu je najväčší rozdiel medzi Bratislavským a Prešovským krajom, ktorý predstavuje až 41 %. Ešte výraznejšie rozdiely možno pozorovať pri mzdových účtovníkoch. Ľudia na týchto pozíciách zarobia v Bratislavskom kraji až o 54 % viac ako v banskobystrickom regióne.

