6. január 2024 Rastislav Búgel Lifestyle Doprajete deťom detské šampanské? Nemusí to byť dobrý nápad, VARUJÚ odborníci Ak deťom kupujete na prípitok napríklad detské šampanské, možno nerobíte dobre. Zhodli sa na tom odborníci na slovo vzatí.

Počas nedávnych sviatkov si dospelí dopriali napríklad šumivé víno, bez ktorého si silvestrovské oslavy často už ani nevieme predstaviť. Deťom sme ho často nahradili detským šampanským. Počas roka navyše ratolestiam doprajeme aj nealkoholického radlera či sladkosti s rumovou príchuťou.

Odborníci však varujú. Nemusí to byť totiž vôbec dobrý nápad!

Ako informoval server spravy.rtvs.sk, u detí to totiž môže vyvolať chuť experimentovať so skutočným alkoholom.

Len pre zaujímavosť dodajme, že na Slovensku rizikovo pije vyše 400-tisíc ľudí. Odborníci tvrdia, že sa medzi nimi nachádzajú práve aj deti.

Deti pod vplyvom

Portál dodáva, že len na urgentnom príjme Detskej fakultnej nemocnice na bratislavských Kramároch ošetria každý týždeň jedno až tri deti pod vplyvom alkoholu.

Podľa primára oddelenia urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb Marcela Brennera vzniká riziko záujmu detí o alkohol už v rodine. Jedným zo spúšťačov môže byť napríklad aj ponúkanie nealkoholických náhrad alkoholických nápojov.

Deti si vytvárajú návyk

Podobne to vidí aj renomovaná psychologička Dagmar Kopčanová. Ani ona neodporúča, aby boli deťom ponúkané nealkoholické náhrady alkoholu.

„Dieťa si potom vytvára určitý návyk a zároveň si pestuje návykovosť siahať po takomto nápoji,“ povedala pre spravy.rtvs.sk.

A čo teda odporúčajú odborníci? Deťom by sme mali radšej kúpiť ovocnú šťavu a s touto šťavou by sme si s nimi mali pripiť aj my.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: NASA

Zdroj: Dnes24.sk